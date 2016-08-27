Teknoloji basını şu sıralar iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleriyle oldukça meşgul. iPhone 6 SE isimli üçüncü bir modele ait olduğu iddia edilen fotoğraflar ortaya çıktı.



Teknoloji basını şu sıralar iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleriyle oldukça meşgul. iPhone 6 SE isimli üçüncü bir modele ait olduğu iddia edilen fotoğraflar ortaya çıktı.



Önümüzde ayın ilk yarısında Apple tarafından yeni iPhone 7 modellerinin duyurulması bekleniyor. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus (belki iPhone 7 Pro) olarak beklenen modeller haricinde üçüncü bir akıllı telefon da karşımıza çıkabilir. Bu cihazın iPhone 6 SE olması son derece muhtemel.



iPhone 6 SE kutusu ortaya çıktı!



Hollanda merkezli bir haber sitesinde yayınlanan fotoğraflar, Apple iPhone 6 SE modelini işaret ediyor. Bu yıl Mart ayında duyurulan iPhone SE modelinden sonra Apple'ın bu seriye devam etmesi aslında sürpriz olmaz. Ancak aynı yıl içerisinde ikinci telefonun gelmesi şaşırtıcı olabilir.



Haberimizin içerisinde ilgili fotoğrafları bulabilirsiniz. Fotoğraflarda klasik bir iPhone kutusu görülüyor. Ancak kutuda iPhone 7 yazmıyor. Onun yerine iPhone 6 SE modeli işaret ediliyor. Şimdiye kadar bu cihazla ilgili olarak herhangi bir bilgi basına yansımış değil. Dolayısıyla cihazın teknik özelliklerinin ne olacağı konusunda konuşmak için henüz erken.



Bazı kaynaklarda Apple'ın Eylül ayında üç telefon birden duyuracağı söyleniyor. Söz konusu üçüncü modelin bu olabileceği akıllara geliyor. Sizce Apple, iPhone 6 SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerini önümüzdeki ay duyuracak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.



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