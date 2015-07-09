Patlayan iPhone'lara bir yenisi daha katıldı. Hong Kong'tan gelen haberlere göre orijinal şarj aleti kullandığını iddia eden bir kullanıcı 128 GB'lık iPhone 6 Plus'ı patlattı.



Patlayan iPhone'lara bir yenisi daha katıldı. Hong Kong'tan gelen haberlere göre orijinal şarj aleti kullandığını iddia eden bir kullanıcı 128 GB'lık iPhone 6 Plus'ı patlattı.



Akıllı telefonların pillerinin şiştiğine, patladıklarına ya da ısınma sorunlarına oldukça alıştık. Bundan dolayı siz değerli okuyucularımıza da telefonlarınızı şarj ederken yastığınızın altına, yatağınızın yanına koymamanızı şiddetle tavsiye etmekteyiz. Lakin telefonların bataryaları son dönemde daha fazla güç vermek adına oldukça yoğun bir şekilde üretiliyorlar.



Daha önce de iPhone patlama haberleri sizlerle paylaştık. Bu seferki haber Hong Kong menşeli ve kullanıcı telefonunu gece saat 01 sularında şarja taktığını ve sabah 08 gibi patlama sesi ile uyandığını rapor ediyor. Tsang adındaki iPhone 6 Plus kullanıcısı telefonunun 128 GB'lık model olduğunu belirterek; “her şey orijinaldi” açıklamasında bulunuyor. Kullanıcı 2,5 Amper orijinal şarj aleti ile telefonunu şarj ettiğini belirtiyor; fakat iPhone'ların orijinal şarj aletleri sadece 1 Amperdir. Aşağıdaki resim patlayan iPhone 6 Plus'a aittir.



Bu şarj aletinin iPad için olduğunu hemen belirtelim. Ürün orijinal fakat Apple'ın sürekli açıkladığı “iPad şarjı ile iPhone şarj edilebilir” tezi böylece çürütülmüş oluyor. iPhone 6S ile birlikte hızlı şarj özelliğinin iPhone'lara geleceğini biliyoruz ama şu anda telefonların böyle bir özelliği olmadığını ve orijinal bile olsa iPad şarj aletleri ile telefonlarınızı şarj etmemenizi sizlere öneririz.



3D Yazıcı ile Dövme Yapılır mı?



