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iphone 6 plus ekran arızası için indirimli servis

İPHONE 6 PLUS EKRAN ARIZASI İÇİN İNDİRİMLİ SERVİS

iPhone 6 Plus ekran arızası bir süredir cihazın kullanıcıları tarafından dile getirilen bir durumdu. Ekranın üst kısmında yanıp sönen gri bir çizgi şeklinde beliren ve “Dokunma Hastalığı” olarak da adlandırılan bu arıza en sonunda Apple tarafından tanındı.

Tarih : 21 Kasım 2016, 10:28
Puan Ver : İphone 6 Plus Ekran Arızası İçin İndirimli Servis(6/10)4


iPhone 6 Plus ekran arızası bir süredir cihazın kullanıcıları tarafından dile getirilen bir durumdu. Ekranın üst kısmında yanıp sönen gri bir çizgi şeklinde beliren ve “Dokunma Hastalığı” olarak da adlandırılan bu arıza en sonunda Apple tarafından tanındı.



Piyasaya çıkmasının üzerinden epey zaman geçmiş ve üstüne iki yeni iPhone serisi çıkmış olmasına rağmen, iPhone 6 Plus ekran arızası kullanıcıların canını sıkıyordu. “Dokunma Hastalığı” denilen ve ekranın üst kısmında yanıp sönen gri bir çizgi şeklinde olan arıza Apple tarafından pek önemsenmiyordu.



Bu sıkıntıyı yaşayan iPhone 6 Plus'lar garanti kapsamındaysa onarımlarını gerçekleştiren Apple, Apple Care kapsamında olmayan cihazlarla ilgilenmiyordu. Kullanıcılardan gelen şikayetlere daha fazla dayanamayan Apple, “Dokunma Hastalığına” yakalanan iPhone 6 Plus'lar için indirimli onarım yapacağını duyurdu.



AMD, Zen işlemcileri ile Ocak ayında harekete geçiyor








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