

Phablet kategorisine giren iPhone 6'nın piyasaya sürülmesinin ardından iPad satışlarında görülmeye başlanan düşüş yatırımcıları endişelendirmeye başladı.



Akıllı telefon ve tablet pazarlarını domine eden firmalar arasında yer alan Amerikalı teknoloji deviApple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 6'da daha büyük boyutlar tercih etmiş ve kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılanan bu doğru tercihi sayesinde büyük başarı yakalamıştı. Ancak phablet kategorisine giren ilk Apple akıllı telefonu olan iPhone 6‘nın bu başarısı, firmanın tablet alanındaki başarısını tehlikeye soktu.



Özellikle iPhone 6 Plus‘ın kullanıcılardan gördüğü yoğun ilgi sonrasıiPadsatışlarının düşmeye başladığı bir süre önce ortaya çıkmış olsa da, bu durumun Apple için ne denli tehlikeli olabileceği yeni yeni netlik kazanıyor. Pazar araştırma şirketi Trefis tarafından geçtiğimiz günlerde yatırımcılara gönderilen yeni raporda, yeni iPhone'un çıkışından sonra iPad satışlarının ciddi ölçüde düştüğüne ve bu durumun önümüzdeki dönemde de devam edebileceğine dikkat çekildi.



Trefis'in yayınladığı bu yeni rapor yatırımcıları endişelendirmiş olsa da, iPadsatışlarındaki bu düşüş Apple'ı pek rahatsız etmiş gibi görünmüyor. iPad satışlarındaki düşüşten ziyade iPhone satışlarındaki yükselişe odaklanmış gibi görünen Apple'ın önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği büyük boyutlu yeni tableti iPad Pro sayesinde tablet satışlarını arttırması bekleniyor.



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