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iphone 6 görüşme sırasında patladı!

İPHONE 6 GÖRÜŞME SIRASINDA PATLADI!

Hindistan'da yaşayan Kishan Yadav isimli iPhone 6 kullanıcısının başına gelen olay bu kez şarj sırasında yaşanan bir patlama değil, Yadav telefonla uzun süre konuşunca batarya alev aldı ve telefonun patlamasına neden oldu.

Tarih : 25 Haziran 2015, 13:28
Puan Ver : İphone 6 Görüşme Sırasında Patladı!(9/10)7


Camdan dışarı fırlattı



Hindistan'da yaşayan Kishan Yadav isimli iPhone 6 kullanıcısının başına gelen olay bu kez şarj sırasında yaşanan bir patlama değil, Yadav telefonla uzun süre konuşunca batarya alev aldı ve telefonun patlamasına neden oldu. Otomobilde yaşanan olayı anlayan talihsiz adam telefondan birden kıvılcımlar çıkmaya başladığını ve cihazı camdan dışarı atmak zorunda kaldığını belirtti. Olaydan haberi olan Apple'ın patlayan telefonu incelemeye aldığı ve güvenlik görevlilerinin de soruşturma başlattığı iddia ediliyor.








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