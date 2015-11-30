Lumia 950 XL'in de iPhone 6 gibi bükülebildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.



Lumia 950 XL'in de iPhone 6 gibi bükülebildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.



Aralık ayına az bir süre kaldı ve Aralık ayının başıyla beraber yeni model Microsoft model telefonlar aramızda olacak. Bu modeller arasında: Lumia 950, Lumia 950 XL ve Lumia 550 yer alıyor.



Telefonun Bükülebilir bir yapıya sahip olduğunu Teknoloji üzerine deneyler yapmasıyla bilinen Redditorlar ortaya çıktı. Reddit sitesinde her türlü cihazın sıkı bir teste tabii tutulduğunu görürsünüz.



Redditorlardan kindofstephen telefonla ilgili deneyimlerini şu şekilde paylaşmış. Kindofstephen: “Çok rahatsız edici bir durum.



Telefonu arkadan tutmaya çalıştığım da arka kapağın düştüğüne şahit oldum. Üstelik bu durum benim 3 kez başıma geldi. İlk telefonu aldığım da yaşadığım diğer sorun da şu oldu.



Önce SIM kartı sonra da micro SD kartı taktığım da; kartların yerlerine tam oturmadığını gördüm. Telefonda kullanılan malzemeler kalitesiz gözüküyor” şeklinde konuştu.



Saywutttut adlı Redditor ise komik bir açıklamada bulunmuş. Saywutttut: “73 model Mustang'imin kapısı şu yıla kadar düşmedi bu telefonun arka kapağı her gün düşüyor” dedi.



Bir diğer Redditor explosive0 ise: “Bu telefonun Gövde ve Arka Kapağı arasında bir temassızlık var. Kapakla gövde birbirini tutmuyor” şeklinde konuştu.



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