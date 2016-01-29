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iphone 5se özellikleri sızdırılmaya devam ediyor

İPHONE 5SE ÖZELLİKLERİ SIZDIRILMAYA DEVAM EDİYOR

Apple'ın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ancak bugüne kadar sır gibi saklamayı başardığı yeni telefonu hakkında önemli sızıntılar gelmeye başladı.

Tarih : 29 Ocak 2016, 09:41
Puan Ver : İphone 5Se Özellikleri Sızdırılmaya Devam Ediyor(7/10)5


Apple'ın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ancak bugüne kadar sır gibi saklamayı başardığı yeni telefonu hakkında önemli sızıntılar gelmeye başladı.



Bildiğiniz gibi yakın zamana kadar iPhone 6C, iPhone 7C gibi isimlerle telaffuz edilen bugünlerde ise iPhone 5Se ismiyle andığımız 4 inç boyutlu Apple modeli yakın zamanda piyasaya sürülecek. Ancak bu telefonla ilgili halen çok ciddi bir bilgi eksiğimiz bulunuyor. Bunun sebebi ise Apple'ın sır saklama konusunda tam bir uzman olması.



Bugüne kadar bu telefonun A8 işlemci ile çalışacağını düşünüyorduk. Ancak bugün sızdırılan bilgilere göre, yeni akıllı telefon modelinde beklenenin aksine A9 işlemci bulunacak. Bu da telefonun popülaritesini bir anda iki üç kat arttıracaktır. Çünkü A8 işlemci modeli telefonu kafadan iPhone 5S seviyesine çekiyordu. Eğer bu bilgi doğruysa iPhone 5se iPhone 6 seviyesinde bir telefon olacak demektir.



Diğer taraftan bu telefonda 16 GB ve 64GB'lık iki farklı depolama alanı seçeneği bulunacak. Ancak telefonun fiyatı konusunda halen net bir bilgi bulunmuyor.



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