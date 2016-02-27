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iphone 5se için yeni bir çizim görüldü!

İPHONE 5SE İÇİN YENİ BİR ÇİZİM GÖRÜLDÜ!

Son günlerin en çok konuşulan telefonu iPhone 5se yeni bir çizim ile karşımızda. iPhone 5se görseli dikkat çeken detaylara sahip.

Tarih : 27 Şubat 2016, 10:06
Puan Ver : İphone 5Se İçin Yeni Bir Çizim Görüldü!(5/10)6


Son günlerin en çok konuşulan telefonu iPhone 5se yeni bir çizim ile karşımızda. iPhone 5se görseli dikkat çeken detaylara sahip.



Bir yıldan uzun süredir konuşulan daha uygun fiyatlı yeni bir iPhone modeli için artık sona yaklaşıldı. İddialar sürekli aynı doğrultuda ortaya çıkıyor. Şimdi ise yeni iPhone 5se görselleri basına sızdı.



iPhone 5se görseli karşınızda!



iPhone 5se görseli Apple'a yakın haber kaynaklarından 9to5Mac tarafından yayınlandı. Görseldeki cihaz, endüstriyel çizim programına ait. Dolayısıyla telefonun üretim aşamasında olduğu düşünülüyor. Görüntü itibariyle iPhone 5se görseli iPhone 5 ve iPhone 5s modellerini andırıyor. Ancak ufak bir detay farkı var.



Aşağıdaki görselde telefonun güç tuşunu görüyorsunuz. Ancak bu tuş, iPhone 5 ve iPhone 5s modellerinde olduğu gibi telefonun üstünde değil, yan tarafa alınmış. iPhone 6 ve sonrasında güç tuşu yana alınmıştı. Telefona güncel bir model imajı kazandıran en önemli detay bu. Diğer yandan hayal kırıklığı yaratan bir detaydan da bahsetmek gerek. Şimdiye kadar iPhone 5se modeli için “iPhone 6 tasarımına sahip” şeklinde ifadeler gündeme gelmişti. Yani telefon iPhone 6'nın küçültülmüş versiyonu olarak düşünülüyordu. Bu tasarım ise durumun daha farklı olduğunu gösteriyor.



16 ve 64 GB depolama alanı seçenekleriyle beklenen telefonda parmak izi okuyucu sensör ve NFC teknolojileri bekleniyor. Dolayısıyla Apple Pay mobil ödeme sistemi de bu modelde desteklenecek. iPhone 5se için öngörülen çıkış tarihi ise 15 Mart 2016. İddialar doğruysa telefon Apple Watch 2 ve iPad Air 3 modelleriyle birlikte duyurulacak.



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