

Yaklaşık 2 senedir çeşitli söylentilerle gündeme gelen daha büyük ekranlı bir iPad modelinde dedikodular ciddiyet kazanmaya başladı. Tayvan'dan gelen bilgilere göre Apple, iPad Pro veya iPad Plus olarak adlandıracağı daha büyük ekranlı bir iPad'in ekran paneli için Sharp ve Samsung'la anlaştı. iPad Pro / Plus için ortaya çıkan yeni detaylar haberimizde.



Geçtiğimiz haftalarda iOS 9'un kaynak kodlarında görülen bazı satırlarda iPad Pro / Plus modelinin izlerine rastlanmıştı. Kaynak kodlarında 12.9 inç büyüklüğünde ve yüksek çözünürlüklü bir tablete ait satırlar yer alıyordu. Söz konusu bu tablette 12.9 ekran paneli, 2048×2732 piksel çözünürlük ve 264 PPI keskinlik değeri olacağı tahmin ediliyor. Tayvan'dan gelen bilgiler ise kaynak kodlarındaki bilgileri doğrular nitelikte çıktı.



Yeni iPad'in ekran panelleri ilk olarak Eylül 2015'te üretilmeye başlanacak. Daha önce iPhone ve iPad modelleri için ekran üreten Sharp yine birinci tedarikçi konumunda. Samsung ise iPad Pro / Plus tablet için ikinci ekran tedarikçisi olacak. Apple iPad Pro / Plus modelinin 2016 yılında satışa çıkacağı tahmin ediliyor.



Tabii bir sürpriz olarak 2015'in sonlarında da yeni iPad'i satışta görebiliriz. Kesin olan bilgi, iPad Pro / Plus iddiaları gerçekçi çıktı ve 12.9 inç ekranlı yeni bir iPad yakın zamanda satışta olacak.



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