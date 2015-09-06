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ipad pro haftaya duyurulabilir!

İPAD PRO HAFTAYA DUYURULABİLİR!

Apple'ın önümüzdeki hafta iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerini duyuracağı etkinlikte beklenen bir diğer model iPad Pro modeli. Büyük ekranlı yeni iPad Pro modeli için beklenen detaylar haberimizde.

Tarih : 06 Eylül 2015, 12:53
Puan Ver : İpad Pro Haftaya Duyurulabilir!(8/10)7


Son aylarda sıkça gündeme gelen daha büyük ekranlı bir iPad modelinde sona yaklaşıyoruz. Apple'a yakın kaynaklar tarafından sızdırılan bilgiye göre 9 Eylül tarihinde Apple sadece iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerini duyurmayacak.



Son bir yıldır sıkça gündeme gelen iPad Pro'nun önümüzdeki hafta duyurulacağı iddia ediliyor. Şimdiye kadar düzenlenen en büyük Apple etkinliğinde bu modelin resmi olarak lanse edileceği ama etkinlikten hemen sonra satışa çıkmayacağı söyleniyor.



Apple Watch isimli akıllı saatte de benzer bir yola giden Apple, saati piyasaya çıkmadan yaklaşık 4 ay önce lanse etmişti. Apple iPad Pro için de benzer bir uygulamanın yapılacağı söyleniyor. 2016'ın ilk çeyreğinde satışa çıkacağı iddia edilen iPad Pro modelinde 2K ekran çözünürlüğü ve 12.9 inç büyüklüğünde bir ekran olacağı tahmin ediliyor.



Profesyonel kullanımlar için tasarlanacak olan bu ürünün rakibi bile şimdiden hazır. Yine dev ekranlı bir Samsung tablet modeli de bekleniyor. Akıllı telefon pazarında rekabet halinde olan Apple ve Samsung, 2016'ta dev ekranlı tabletleri ile de rekabet edecek gibi duruyor.








Etiketler: İpad  Pro  Haftaya  Duyurulabilir    haber

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