

Hong Kong yapımlı, aksiyon ve dövüş tutkunları tarafından ilgiyle karşılanan film 5 Şubat 2016 yılında Türkiye'de gösterime girmiştir. Uzakdoğu film tutkunlarının hayranı ve tutkunu olacağı film John Chong ve Bak- Ming'in yapımcılığında hazırlanmıştır. 2015 YILINDA BAŞLANILAN FİL FİLM BİR YIL SÜRMÜŞ VE 2016 YILIIN İLK AYINDA TÜM DÜNYADA GÖSTERİME GİRMİŞTİR. Filmn Türkçe alkt yazılı ve Türkçe dublajlı versiyonları da internette yerini almıştır. Görüntü atlamadan ve görüntü donmadan HD kalitesinde filmler ile keyifli dakikalar yaşarsınız. IMDB puanı 8.0 olan film 105 dakika sürer.



Hong Kong yapımı olan Ip man'in senaryosu Edmond Wongvizyon'a aittir. Yönetmenliğini Wilson Yip'in yaptığı başarılı filmde Kent Cheng, Mike Tyson, Lynn Hung, Yifei Liu, Donnie Yen gibi birbirinden başarılı dev isimler bulunmaktadır. 105 dakikalık filmi tek parça ve görüntü bozulmadan HD kalitesinde izleyebilirsiniz.



Efsane serinin 3. Parçası olan IP Man, sinema seyircisinin tutkunu olduğu ve her seferinde aksiyon film severlerin salonları doldurduğu başyapıttır. Seriyi bıraktığı yerden devam ettiren film, önceki filmlerde olduğu gibi size keyifli ve andrenalin dolu zamanlar yaşatır. Soluksuz bir maceranın yer aldığı film Hong Kong sinemalarının en büyük başyapıtlarındandır. Film aksiyon ve andrenalin dışında size dram ve azmin öyküsünü sunar.



Film, Ip man'in 1959 senesinde Hong Kong'daki sessiz hayatına alışmasıyla başlar. Ip Man'in büyük oğlu Ip Chun Foshan'a dönmüş ve küçük oğlu Ip Ching ve eşi onunla kalmıştır. Her şey yolunda gitmektedir. Küçük oğlunun okulu çok değerli bir arazi üzerinde bulunmaktadır. Arazi değerli olduğu için Amerikalı emlak taciri Frank, araziye her ne olursa olsun almak için adamlarına emir verir. Bunun üzerine, okulun ve çocukların hayatının tehlikede olduğunu gören Ip Man ve öğrencileri, mücadeleye katılıp, muaazzam ve tehlikeli bir maceraya katılarak okulu koruyacaklardır. Amerikalı tacirle ve Ip man arasındaki bu maceralı film izleyiciyi heyecanlandıran aksiyon filmidir. Sinemalar içinde yerini alan Ip Man'e eşlik eden ünlü boksör Mike Tyson bu filmde batının dövüş kolunu temsil eder nitelikte karşımıza çıkmakta ve Ip Man ile dövüş rekabetine girmektedir.



Kaynak: http://www.evrenselfilmler.net/ip-man-3-turkce-dublaj-izle-ip-man-3-full-izle.html