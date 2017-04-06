Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

ios'ta kritik güvenlik açığı tespit edildi

İOS'TA KRİTİK GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

Mobil işletim sistemlerinin güvenliği sorgulanmaya devam ediyor, sonra olarak güvenlik açısından en iyi işletim sistemi olarak görülen iOS'ta kritik bir güvenlik açığı tespit edildi.

Tarih : 06 Nisan 2017, 14:25
Puan Ver : İos'ta Kritik Güvenlik Açığı Tespit Edildi(8/10)5


Mobil işletim sistemlerinin güvenliği sorgulanmaya devam ediyor, sonra olarak güvenlik açısından en iyi işletim sistemi olarak görülen iOS'ta kritik bir güvenlik açığı tespit edildi.



Her ne kadar en güvenli işletim sistemi unvanını iOSelinde barındırsa da zaman zaman önemli güvenlik açıkları ile karşı karşıya kalıyor. Hatta bu güvenlik konusundaki güven Apple‘ın son zamanlardaki en büyük düşmanı olarak görülen ABD başkanıDonald Trump‘ın iOs işletim sistemli iPhone‘a geçmesi ile pekişmişti. Son gelen haberlere göre yeni belirlenen güvenlik açığından kimsenin etkilenmediği belirtiliyor. Ayrıca yapılan güncelleme ile beraber güvenlik açığı ise kapatılmış durumda.



Bu güvenlik açığının yer aldığı sürüm ise ios 10.2 İşletim sisteminde yer aldığı belirtildi. Söz konusu açık da iOS 10.3 güncellemesi ile beraber ortadan kaldırılmış durumda. Bu bilgiler Forbes'ten yapılan açıklama ile bu açığı kapattığı ve artık böyle bir sorunun kalmadığı ifade ediliyor.



Açık olduğu ile ilgili kaynakBlack Hat Asiakonferansında konuşma yapan Marco Grassi tarafub iPhone'ların çok kolay bir şekilde hacklenebileceğini açıkladı: “Kurbanın sadece bir Wi-Fi ağına bağlanması yeterli. Hackerlar ağ bağlantısı üzerinden cihazdaki tüm kullanıcı bilgilerine kolaylıkla erişebilir. Uzaktan erişim olduğu için kurban hacklendiğinin farkında bile olmaz.” Aslında her zaman için şifresiz ağlara bağlanmanın ne kadar tehlikeli olduğu belirtiliyor. Her ihtimale karşı siz de hangi işletim sistemli hangi telefonu kullanıyor olursanız olun bilmediğiniz şifresiz wi-fi ağlarından uzak durmaya çalışın.



BlackBerry, akıllı telefonları için yeni bir güncelleme yayınladı








Etiketler: İos  Ta  Kritik  Güvenlik  Açığı  Tespit  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER