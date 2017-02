Eğer cep telefonunuzda Pokemon oynamayı seviyorsanız bu haberimiz çok hoşunuza gidecek. Çünkü iOS ve Android için yeni bir pokemon oyunu daha geliyor. İşte detaylar.



Geçtiğimiz sene mobil oyunlar ve uygulamalar arasında en çok gelir elde eden yapım Pokemon Goolmuştu. Kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan Pokemon Go, 2016 yılına damga vurmayı başarmıştı.Pokemon Go'nun bu kadar başarılı olması yeni Pokemonoyunu için de ön ayak oldu.



Bugün Pokemon Company'nin resmi sayfasından yayınlanan bir görselde, yeniPokemonoyunu üzerinde çalışıldığı ve bu oyunun 2017 içerisinde kullanıcılara sunulacağı ifade edildi.



Oyun için yayınlanan görselde yerde çırpınan Magikarp'ın bıraktığı izler ve çantası sırtında bir çocuk görünüyor. Açıkçası yayınlanan görsellerin tarzı, akıllara DSve 3DS'te oynadığımız klasik Pokemon oyunu temasını getiriyor.



Tabiki yine de Nintendo'nun bu tarz birPokemonoyununu mobil platformlara getirecek olması çok da mümkün gözükmüyor.



Öte yandan Pokemon Go ile ilgili ufak bir hatırlatmada bulunalım. Pokemon Go'ya 2. Jenerasyon pokemonların yeni gelecek olan güncelleme ile eklenmesi bekleniyor. Bu güncellemenin de bölgesel bazda dağıtılacağının altını çizelim. Yani birden tüm dünyadaki Pokemon Gooyuncular bu güncellemeden yararlanmaya başlamayacak.



