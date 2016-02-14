

Microsoft, Windows kullananlara sunduğu uygulama ve oyun sayısını hızla arttırmak istiyor. Bunun en kolay yolu ise Android ve iOS için hazırlanan uygulama ve oyunları Windows'a taşımak olarak görülüyor. Geçtiğimiz yıl bu amaç doğrultusunda iki yeni proje başlatan Microsoft, Android konusunda başarısız olsa da diğer proje için işler oldukça iyi gidiyor.



Android uygulamalarını Windows 10'a taşımanın yollarını arayan Project Astoria, bir süre önce rafa kaldırıldı. iOS uygulama ve oyunlarını Windows 10'a taşımak için uğraşan Project Islandwood ise başarıya ulaşmış gibi görünüyor. Nihayet çalışır duruma geldiği söylenen Islandwood, iOS için uygulama geliştiren şirketlerin bu uygulamayı Windows 10'a uygun hale getirmesini sağlıyor. Üstelik tüm bu geçiş süreci 5 dakikadan fazla sürmüyor. Islandwood'un bu başarısı karşısında hayrete düşen yazılımcı David Burela, bir uygulamanın 5 dakikada Windows 10'a taşınamayacağını düşünenleri inandırmak için bir de video yayınladı. Bu videoda bir iOS uygulamasının ne kadar kısa sürede Windows 10'a uygun hale getirildiği görülüyor.



Microsoft'un bu projeyi işler hale getirmesi, Windows Phone için dönüm noktası olabilir. Uygulama ve oyun şirketlerinin Apple için hazırladıkları ürünlerini Windows Phone'a da taşımasıyla birlikte, Microsoft'un bir türlü çözemediği uygulama kıtlığı da sonunda çözülebilir.