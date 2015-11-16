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ios için google maps uygulaması türkiye'de !

İOS İÇİN GOOGLE MAPS UYGULAMASI TÜRKİYE'DE !

Google'ın başarılı harita uygulaması Google Maps, uzun zaman sonra Türkiye'deki iOS cihazlar için resmi olarak yayınlandı. Üstelik artık Google Maps içerisinden trafik durumunu görmek de mümkün. Detayları haberimizde.

Tarih : 16 Kasım 2015, 10:00
Puan Ver : İos İçin Google Maps Uygulaması Türkiye'de !(6/10)4


Google'ın başarılı harita uygulaması Google Maps, uzun zaman sonra Türkiye'deki iOS cihazlar için resmi olarak yayınlandı. Üstelik artık Google Maps içerisinden trafik durumunu görmek de mümkün. Detayları haberimizde.



Yol tarifi, harita bilgisi gibi özelliklere sahip olan Google Maps uygulaması, uzun zamandır Türkiye için iOS platformunda sunulmuyordu. Apple Maps uygulamasının gelmesiyle birlikte App Store Türkiye'den kaldırılan Google Maps, an itibariyle artık Türkiye'deki kullanıcılar için yayınlanmış durumda. Uygulama, Android cephesinde uzun zamandır bulunuyordu.



Şimdiye kadar App Store hesap bilgilerinden ABD'yi seçerek uygulama indirilebiliyordu. Ancak tabii ki bu pratik bir yol değildi. Artık normal bir uygulama indirir gibi Google Maps uygulamasını indirmek mümkün. Ancak gelişmeler sadece bununla sınırlı değil. Google Maps üzerinden büyük şehirlerin trafik durumunu görüntülemek de mümkün.



Aynı zamanda tasarımsal anlamda da güncellenen Google Maps, bundan böyle Türkiye'deki kullanıcılara yol tarifi yapacak ve trafik durumunu canlı olarak gösterecek. Üstelik uygulamaya kısa süre önce çevrimdışı çalışma özelliğinin eklendiğini de hatırlatalım. Ülkemizde son yıllarda yol tarifi konusunda Yandex.Navigasyon isimli uygulama Android ve iOS platformunda oldukça popülerdi. Google şimdi rekabeti kızıştırmaya geliyor.



Canlı trafik durumu bilgisini Android, iOS ve bilgisayar üzerinden tarayıcıdan da görmek mümkün. Türkiye'deki kullanım payı mobil tarafta oldukça düşük olan Google Maps, önümüzdeki günlerde daha sık gündeme gelecek.



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