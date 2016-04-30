O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ios için google hangouts güncellendi!

İOS İÇİN GOOGLE HANGOUTS GÜNCELLENDİ!

Google'ın mesajlaşma uygulaması Hangouts, iOS için yeni bir güncelleme aldı. Söz konusu güncelleme ile Hangouts yeni paylaşım özelliklerine kavuştu.

Tarih : 30 Nisan 2016, 09:49
Puan Ver : İos İçin Google Hangouts Güncellendi!(5/10)2


Google'ın mesajlaşma uygulaması Hangouts, iOS için yeni bir güncelleme aldı. Söz konusu güncelleme ile Hangouts yeni paylaşım özelliklerine kavuştu.



Özellikli web versiyonu son derece popüler olan Google Hangouts, Android ve iOS desteği ile mobil tarafta da varlığını sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz ay terör olayları sebebiyle gündeme gelen Hangouts, Türkiye ve Belçika'da ücretsiz telefon görüşmelerine izin vermesiyle gündeme gelmişti. Şimdi ise uygulamaya yeni özellikle eklendi.



Google Hangouts dosya paylaşma özelliği



Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte iOS için Hangouts uygulaması dosya paylaşma özelliğine kavuştu. Uygulamaya eklenen yeni bir menü, fotoğraf, video ve dosyaların paylaşımını çok daha kolaylaştırdı.



Safari, Fotoğraflar, Notlar ve Chrome gibi uygulamaları kullanarak direkt olarak Hangouts içerisinden bir kullanıcıya herhangi bir içeriği göndermek mümkün oluyor. Göndermek istediğiniz şey bir görsel, video veya link bağlantısı olabilir. Hangouts paylaşma aracı otomatik olarak tanımlıyor.



Bir diğer özellik ise iPhone'ların düşük güç tüketimi moduyla ilgili. Eğer cihazınızda düşük tüketim modu etkinse, yani kullanıcı pilini korumak istiyorsa, Hangouts otomatik olarak video paylaşım özelliğini donduruyor. Ayrıca ekranı daha fazla karartıyor. Böylelikle pil ömrünün korunmasına katkı sağlamaya çalışıyor. Google Hangouts, App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor ve Google hesabı ile kullanılıyor.



iPhone 6'nın pil ömrü 4 katına çıktı!








Etiketler: İos  İçin  Google  Hangouts  Güncellendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER