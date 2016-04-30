Google'ın mesajlaşma uygulaması Hangouts, iOS için yeni bir güncelleme aldı. Söz konusu güncelleme ile Hangouts yeni paylaşım özelliklerine kavuştu.



Google'ın mesajlaşma uygulaması Hangouts, iOS için yeni bir güncelleme aldı. Söz konusu güncelleme ile Hangouts yeni paylaşım özelliklerine kavuştu.



Özellikli web versiyonu son derece popüler olan Google Hangouts, Android ve iOS desteği ile mobil tarafta da varlığını sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz ay terör olayları sebebiyle gündeme gelen Hangouts, Türkiye ve Belçika'da ücretsiz telefon görüşmelerine izin vermesiyle gündeme gelmişti. Şimdi ise uygulamaya yeni özellikle eklendi.



Google Hangouts dosya paylaşma özelliği



Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte iOS için Hangouts uygulaması dosya paylaşma özelliğine kavuştu. Uygulamaya eklenen yeni bir menü, fotoğraf, video ve dosyaların paylaşımını çok daha kolaylaştırdı.



Safari, Fotoğraflar, Notlar ve Chrome gibi uygulamaları kullanarak direkt olarak Hangouts içerisinden bir kullanıcıya herhangi bir içeriği göndermek mümkün oluyor. Göndermek istediğiniz şey bir görsel, video veya link bağlantısı olabilir. Hangouts paylaşma aracı otomatik olarak tanımlıyor.



Bir diğer özellik ise iPhone'ların düşük güç tüketimi moduyla ilgili. Eğer cihazınızda düşük tüketim modu etkinse, yani kullanıcı pilini korumak istiyorsa, Hangouts otomatik olarak video paylaşım özelliğini donduruyor. Ayrıca ekranı daha fazla karartıyor. Böylelikle pil ömrünün korunmasına katkı sağlamaya çalışıyor. Google Hangouts, App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor ve Google hesabı ile kullanılıyor.



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