Şimdiye kadar öğrenilen bilgilere göre 12.9-inç basınca duyarlı Force Touch dokunmatik ekran, NFC kablosuz bağlantı teknolojisi, Bluetooth üzerinden bağlantı kuracak stylus kalem ve düşük bir olasılık olarak 12-inçlik Retina Macbook'da da kullanılan USB-C portu gibi özelliklere sahip...



Şimdiye kadar öğrenilen bilgilere göre 12.9-inç basınca duyarlı Force Touch dokunmatik ekran, NFC kablosuz bağlantı teknolojisi, Bluetooth üzerinden bağlantı kuracak stylus kalem ve düşük bir olasılık olarak 12-inçlik Retina Macbook'da da kullanılan USB-C portu gibi özelliklere sahip olabileceği düşünülüyor.



iPad Pro, ayrıca ITO tabanlı saydam film yerine gümüş nano kaplamayla da; “AgNW” ile de karşımıza çıkacakmış. Teknoloji Basınında dolaşan bilgiler bu yönde.



Bu kaplama sayesinde hem dokunma hassasiyetinin arttırılabileceğini hem de maliyetlerin düşürüleceği söylenirken Apple'ın bu panel teknolojisinin seri üretimi için LG Display, Japan Display ve Samsung Display gibi devlerle de aktif olarak iletişim içerisinde olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.



Bu yılın sonuna doğru düşük bir ihtimal de olsa iPhone 6s ve iPhone 6s Plus ile beraber resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen iPad Pro, iOS 9'a eklenen çoklu görev özelliğiyle de büyük ekrandan çok daha fazlasını verim olarak vaat ediyor.



Teknoloji Dünyasının en değerli Şirketi Apple, hatırlayacağınız üzere uzun zamandır 12.9-inç boyutlu iPad Pro modeliyle gündeme gelecek. Yeni gelişmeler oldukça sizlere bilgi vereceğiz.



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