Başka bir deyişle yeni nesil mobil işetim sistemi iOS 9 ve daha güncel bir sürüme yükseltme yapan kullanıcılar artık iOS 8.4.1 sürümüne dönüş yapamayacak. Tüketici elektroniği devi Apple, iOS 9'dan iOS 8 sürümüne geri dönme (downgrading) prosedürünü sona erdirdi.



Popüler teknoloji sitesi BGR, Apple'ın iOS 9.0.2 güncellemesini yayınladıktan sonra eski iOS sürümlerini imzalamayı durdurduğunu açıkladı. Bu da eski versiyonların artık desteklenmediği anlamına geliyor.



Apple iOS 9.0 için de imzalamayı bırakmış durumda, böylece kullanıcılar artık sadece iOS 9.0.2 sürümüne doğrudan yükseltme yapabilecekler. Şirket yeni bir güncelleme yayınladıktan sonra normalde kullanıcıların eski sürüme dönüş yapabilmeleri için önceki sürümleri bir süre kullanılabilir halde bırakıyordu. Bu durumda iOS 9.0'ın yayınlanmasının üzerinden sadece birkaç hafta geçmesine rağmen Apple 8.4.1 ve 9.0 sürümlerini imzalamayı durdurmuş olacak.



Genellikle güncelleme ile birlikte sorun yaşayan kullanıcılar eski sürüme geri dönmek isteyebiliyorlar. Son güncelleme iOS 9.0.2 birkaç küçük düzeltme içermesinin yanı sıra kilit ekranında yaşanan problemi ortadan kaldırıyordu.