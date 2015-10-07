O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ios 9'dan ios 8 sürümünde kilit sorunu kalkacak

İOS 9'DAN İOS 8 SÜRÜMÜNDE KİLİT SORUNU KALKACAK

Başka bir deyişle yeni nesil mobil işetim sistemi iOS 9 ve daha güncel bir sürüme yükseltme yapan kullanıcılar artık iOS 8.4.1 sürümüne dönüş yapamayacak. Tüketici elektroniği devi Apple, iOS 9'dan iOS 8 sürümüne geri dönme (downgrading) prosedürünü sona erdirdi.

Tarih : 07 Ekim 2015, 09:29
Puan Ver : İos 9'dan İos 8 Sürümünde Kilit Sorunu Kalkacak(0/10)


Popüler teknoloji sitesi BGR, Apple'ın iOS 9.0.2 güncellemesini yayınladıktan sonra eski iOS sürümlerini imzalamayı durdurduğunu açıkladı. Bu da eski versiyonların artık desteklenmediği anlamına geliyor. 



Apple iOS 9.0 için de imzalamayı bırakmış durumda, böylece kullanıcılar artık sadece iOS 9.0.2 sürümüne doğrudan yükseltme yapabilecekler. Şirket yeni bir güncelleme yayınladıktan sonra normalde kullanıcıların eski sürüme dönüş yapabilmeleri için önceki sürümleri bir süre kullanılabilir halde bırakıyordu. Bu durumda iOS 9.0'ın yayınlanmasının üzerinden sadece birkaç hafta geçmesine rağmen Apple 8.4.1 ve 9.0 sürümlerini imzalamayı durdurmuş olacak. 



Genellikle güncelleme ile birlikte sorun yaşayan kullanıcılar eski sürüme geri dönmek isteyebiliyorlar. Son güncelleme iOS 9.0.2 birkaç küçük düzeltme içermesinin yanı sıra kilit ekranında yaşanan problemi ortadan kaldırıyordu.








Etiketler: İos  9  Dan  İos  8  Sürümünde  Kilit  Sorunu  Kalkacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER