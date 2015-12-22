Geçtiğimiz hafta yayınlanan iOS 9.2 güncellemesinden sonra şimdi sıra iOS 9.2.1 sürümünde. Geliştiricilere açık olan sürüm halka açık olarak (Public Beta) yayınlandı. iOS 9.2.1 Public Beta ile ilgili gelişmeler haberimizde.



Geçtiğimiz hafta yayınlanan iOS 9.2 güncellemesinden sonra şimdi sıra iOS 9.2.1 sürümünde. Geliştiricilere açık olan sürüm halka açık olarak (Public Beta) yayınlandı. iOS 9.2.1 Public Beta ile ilgili gelişmeler haberimizde.



Apple, yazılım güncelleştirmeler konusunda kendi düzenini bozmadı ve iOS 9.2.1 Public Beta sürümünü yayınladı. Eğer cihazınızın geliştirici kaydı yani UDID kaydı varsa iOS 9.2.1 Public Beta'yı kurarak yeni özellikleri herkesten önce deneyebilirsiniz. iOS en son geçtiğimiz günlerde iOS 9.2 ile güncellenerek karşımıza çıkmıştı.



İsimlendirmenin 9.2.1 şeklinde yapılmış olması çok fazla değişikliğin yapılmadığı anlamına geliyor. Genel sistem ve servis iyileştirmelerinin yanında klasik olarak pil ömrü ve performans iyileştirmeleri içerdiği söyleniyor. iOS 9.2.1 Public Beta'yı iOS 9 destekleyen tüm cihazlara kurabiliyorsunuz. Eğer Apple Beta Software Probram'a kayıtlıysanız zaten bu haberden önce güncelleme bilgisi size ulaşmış demektir. Ancak bu programa kayıt olmak demek, hatalı sürümlerin de cihazınıza geleceği anlamına geliyor.



iOS 9.2.1 Public Beta'nın çıkması aynı zamanda kararlı sürümün de yakın zamanda yayınlanacağı anlamına geliyor. Şimdilik halen beta olduğu için cihazınızı yedeklemeden bu sürüme yükseltme yapmanızı önermiyoruz. iOS 9.2.1 Public Beta sürümü cihazdan cihaza değişmekle birlikte yaklaşık 1.3 GB.



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