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ios 9.2 güncellemesi yayınlandı!

İOS 9.2 GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI!

En son geçtiğimiz haftalarda Beta 4 sürümüyle gündeme gelen iOS 9.2, geçtiğimiz dakikalarda dünya genelinde resmi olarak dağıtılmaya bağlandı. Apple iOS 9.2 güncellemesinin detayları haberimizde.

Tarih : 10 Aralık 2015, 09:51
Puan Ver : İos 9.2 Güncellemesi Yayınlandı!(7/10)4


En son geçtiğimiz haftalarda Beta 4 sürümüyle gündeme gelen iOS 9.2, geçtiğimiz dakikalarda dünya genelinde resmi olarak dağıtılmaya bağlandı. Apple iOS 9.2 güncellemesinin detayları haberimizde.



Apple'ın popüler mobil işletim sistemi iOS, Türkiye saatiyle 8 Aralık akşamı saat 20.00'da yeni güncellemesine kavuştu. iOS 9.2 sürümü, iOS 9 yüklü tüm cihazlardan ulaşılabilir durumda. iPhone 4s'ten itibaren tüm iPhone modelleri bu güncellemeyi cihazlarına indirebiliyor. iPhone 6 için yaklaşık 265 MB boyutundaki güncelleme, cihazdan cihaza değişmekle birlikte aşağı yukarı bu boyutlarda.



Güncellemeyi indirmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesekmesine gitmeniz yeterli. Güncellemeyi Wi-fi üzerinden indirmeyi, yüklerken ise %50'den fazla pil doluluk oranına kadar cihazınızı şarj etmeyi unutmayın. Aksi taktirde sorunlar yaşanabilir.



iOS 9.2 güncellemesiyle gelen tüm özellikler



Bu güncelleme şu sorun gidermeleri ve iyileştirmeleri içerir:





  • Apple Music iyileştirmeleri





    • Artık bir parçayı bir listeye eklerken yeni bir liste yaratabilirsiniz





    • Listelere parçalar eklerken artık en son değiştirilen listeniz en üstte listelenir





    • iCloud indir düğmesine dokunarak iCloud MüzikArşivi'nizden albüm veya liste indirin





    • Müziklerim'deki ve Listeler'deki her parçanın yanındaki yeni indirme göstergesi ile hangi parçaların indirilmiş olduğunu görün





    • Apple Music katalogundaki Klasik müzik bölümünde dolaşırken çalışmaları, bestecileri ve yorumcuları görün







  • Günün en önemli haberleriyle güncel kalabilmeniz için News uygulamasında yeni bir Top Stories bölümü





  • Mail'de büyük ilişikler göndermek için Mail Drop





  • iBooks artık içindekiler tablosundan, notlarınızdan ve yer işaretlerinizden ya da bir kitap içindeki arama sonuçları sayfalarında peek ve pop eylemlerini kullanabilmek üzere 3D Touch'ı destekler





  • iBooks artık, siz arşivinizde dolaşırken, başka kitaplar okurken veya iBooks Store'u keşfederken sesli kitap okumanızı sağlar





  • Fotoğraf ve video içe aktarmak için iPhone USB Kamera Adaptörü desteği





  • Safari kararlılığının artırılması





  • Podcast'ler uygulamasının kararlılığının artırılması





  • POP e-posta hesabı olan bazı kullanıcılar için e-posta ilişiklerinin erişilemez olmasına neden olan bir sorunu düzeltir





  • Bazı kullanıcılar için ilişiklerin e-postadaki metin ile üst üste gelmesine neden olan bir sorunu çözer





  • Live Photo'ların daha önceki bir iCloud yedeklemesinden geri yüklendikten sonra kapanmasına neden olabilecek bir sorun düzeltir





  • Kişiler'de yapılan aramanın sonuç görüntülememesine neden olabilen bir sorunu ele alır





  • Takvim'in hafta görüntüsünde yedi günü birden görüntülemesine engel olan bir sorunu çözer





  • iPad'de Kamera ekranının video yakalarken siyah olabilmesi sorununu düzeltir





  • Yaz Saati Uygulaması geçiş gününü görüntülerken Aktivite uygulamasında kararsızlığa neden olabilecek bir sorunu ele alır





  • Sağlık uygulamasında verilerin görünmesini engelleyen bir sorunu düzeltir





  • Wallet güncellemelerini ve Kilitli ekran uyarılarının görüntülenmesini engelleyebilen bir sorunu giderir





  • iOS'i güncellemenin alarmın çalmasını engellemesine neden olan bir sorunu ele alır





  • Bazı kullanıcıların iPhone'umu Bul'da oturum açamamalarına neden olan bir sorunu düzeltir





  • Elle ayarlanan bazı iCloud Yedeklemelerinin tamamlanmasına engel olan bir sorunu düzeltir





  • iPad klavyesi kullanımının yanlışlıkla metin seçme modunu başlatmasına neden olabilen bir sorunu ele alır





  • Hızlı Yanıt kullanırken geliştirilmiş klavye yanıt verebilirliği





  • Yeni genişletilmiş noktalama sembolleri görüntüsü ve daha iyi tahminler ile 10-tuş Çince (Pinyin ve Çizgi) klavyelerde geliştirilmiş noktalama girişleri





  • URL veya e-posta alanlarında giriş yaparken büyük harf kilidinin etkinleştiği Kiril klavyelerindeki bir sorun düzeltilir





  • Erişilebilirlik iyileştirmeleri





    • Kamera yüz algılama kullanılırken oluşan VoiceOver sorunlarını düzeltir





    • Ekranı uyandırmak için ek VoiceOver desteği





    • 3D Touch hareketi ile uygulama değiştiriciyi çalıştırmak için ek VoiceOver desteği





    • Telefon görüşmelerini sona erdirmeye çalışırken oluşan bir Güdümlü Erişim sorununu düzeltir





    • Anahtarla Denetim kullanıcıları için 3D Touch kullanırken geliştirilmiş işlevsellik





    • Ekranı Seslendir konuşma hızı ile ilgili bir sorunu düzeltir







  • Arapça Siri desteği (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri)





Apple resmi bataryalı kılıfını duyurdu: Smart Battery Case








Etiketler: İos  92  Güncellemesi  Yayınlandı    haber

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