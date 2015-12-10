İOS 9.2 GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI!
En son geçtiğimiz haftalarda Beta 4 sürümüyle gündeme gelen iOS 9.2, geçtiğimiz dakikalarda dünya genelinde resmi olarak dağıtılmaya bağlandı. Apple iOS 9.2 güncellemesinin detayları haberimizde.
En son geçtiğimiz haftalarda Beta 4 sürümüyle gündeme gelen iOS 9.2, geçtiğimiz dakikalarda dünya genelinde resmi olarak dağıtılmaya bağlandı. Apple iOS 9.2 güncellemesinin detayları haberimizde.
Apple'ın popüler mobil işletim sistemi iOS, Türkiye saatiyle 8 Aralık akşamı saat 20.00'da yeni güncellemesine kavuştu. iOS 9.2 sürümü, iOS 9 yüklü tüm cihazlardan ulaşılabilir durumda. iPhone 4s'ten itibaren tüm iPhone modelleri bu güncellemeyi cihazlarına indirebiliyor. iPhone 6 için yaklaşık 265 MB boyutundaki güncelleme, cihazdan cihaza değişmekle birlikte aşağı yukarı bu boyutlarda.
Güncellemeyi indirmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesekmesine gitmeniz yeterli. Güncellemeyi Wi-fi üzerinden indirmeyi, yüklerken ise %50'den fazla pil doluluk oranına kadar cihazınızı şarj etmeyi unutmayın. Aksi taktirde sorunlar yaşanabilir.
iOS 9.2 güncellemesiyle gelen tüm özellikler
Bu güncelleme şu sorun gidermeleri ve iyileştirmeleri içerir:
Apple Music iyileştirmeleri
Artık bir parçayı bir listeye eklerken yeni bir liste yaratabilirsiniz
Listelere parçalar eklerken artık en son değiştirilen listeniz en üstte listelenir
iCloud indir düğmesine dokunarak iCloud MüzikArşivi'nizden albüm veya liste indirin
Müziklerim'deki ve Listeler'deki her parçanın yanındaki yeni indirme göstergesi ile hangi parçaların indirilmiş olduğunu görün
Apple Music katalogundaki Klasik müzik bölümünde dolaşırken çalışmaları, bestecileri ve yorumcuları görün
Günün en önemli haberleriyle güncel kalabilmeniz için News uygulamasında yeni bir Top Stories bölümü
Mail'de büyük ilişikler göndermek için Mail Drop
iBooks artık içindekiler tablosundan, notlarınızdan ve yer işaretlerinizden ya da bir kitap içindeki arama sonuçları sayfalarında peek ve pop eylemlerini kullanabilmek üzere 3D Touch'ı destekler
iBooks artık, siz arşivinizde dolaşırken, başka kitaplar okurken veya iBooks Store'u keşfederken sesli kitap okumanızı sağlar
Fotoğraf ve video içe aktarmak için iPhone USB Kamera Adaptörü desteği
Safari kararlılığının artırılması
Podcast'ler uygulamasının kararlılığının artırılması
POP e-posta hesabı olan bazı kullanıcılar için e-posta ilişiklerinin erişilemez olmasına neden olan bir sorunu düzeltir
Bazı kullanıcılar için ilişiklerin e-postadaki metin ile üst üste gelmesine neden olan bir sorunu çözer
Live Photo'ların daha önceki bir iCloud yedeklemesinden geri yüklendikten sonra kapanmasına neden olabilecek bir sorun düzeltir
Kişiler'de yapılan aramanın sonuç görüntülememesine neden olabilen bir sorunu ele alır
Takvim'in hafta görüntüsünde yedi günü birden görüntülemesine engel olan bir sorunu çözer
iPad'de Kamera ekranının video yakalarken siyah olabilmesi sorununu düzeltir
Yaz Saati Uygulaması geçiş gününü görüntülerken Aktivite uygulamasında kararsızlığa neden olabilecek bir sorunu ele alır
Sağlık uygulamasında verilerin görünmesini engelleyen bir sorunu düzeltir
Wallet güncellemelerini ve Kilitli ekran uyarılarının görüntülenmesini engelleyebilen bir sorunu giderir
iOS'i güncellemenin alarmın çalmasını engellemesine neden olan bir sorunu ele alır
Bazı kullanıcıların iPhone'umu Bul'da oturum açamamalarına neden olan bir sorunu düzeltir
Elle ayarlanan bazı iCloud Yedeklemelerinin tamamlanmasına engel olan bir sorunu düzeltir
iPad klavyesi kullanımının yanlışlıkla metin seçme modunu başlatmasına neden olabilen bir sorunu ele alır
Hızlı Yanıt kullanırken geliştirilmiş klavye yanıt verebilirliği
Yeni genişletilmiş noktalama sembolleri görüntüsü ve daha iyi tahminler ile 10-tuş Çince (Pinyin ve Çizgi) klavyelerde geliştirilmiş noktalama girişleri
URL veya e-posta alanlarında giriş yaparken büyük harf kilidinin etkinleştiği Kiril klavyelerindeki bir sorun düzeltilir
Erişilebilirlik iyileştirmeleri
Kamera yüz algılama kullanılırken oluşan VoiceOver sorunlarını düzeltir
Ekranı uyandırmak için ek VoiceOver desteği
3D Touch hareketi ile uygulama değiştiriciyi çalıştırmak için ek VoiceOver desteği
Telefon görüşmelerini sona erdirmeye çalışırken oluşan bir Güdümlü Erişim sorununu düzeltir
Anahtarla Denetim kullanıcıları için 3D Touch kullanırken geliştirilmiş işlevsellik
Ekranı Seslendir konuşma hızı ile ilgili bir sorunu düzeltir
Arapça Siri desteği (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri)
Apple resmi bataryalı kılıfını duyurdu: Smart Battery Case
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