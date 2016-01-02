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ios 9 yavaşlatıyor iddiasıyla apple dava ediliyor!

İOS 9 YAVAŞLATIYOR İDDİASIYLA APPLE DAVA EDİLİYOR!

iOS 9 yavaşlatıyor gerekçesiyle iPhone 4s kullanıcıları Apple'ı dava ediyor. New York mahkemelerinde yüzlerce başvuru var.

Tarih : 02 Ocak 2016, 09:34
Puan Ver : İos 9 Yavaşlatıyor İddiasıyla Apple Dava Ediliyor!(9/10)6


iOS 9 yavaşlatıyor gerekçesiyle iPhone 4s kullanıcıları Apple'ı dava ediyor. New York mahkemelerinde yüzlerce başvuru var.



16 Eylül tarihinde resmi olarak dağıtılmaya başlanan iOS 9 sürümü, hızlı olma iddiası taşıyordu. Ancak durum eski iPhone kullanıcıları için pek öyle olmadı. iPhone 4s kullanıcıları tarafından New York mahkemelerine yapılan yüzlerce başvuru, Apple'ın prestijini zedeliyor.



iOS 9 yavaşlatıyor mu?



Sorunun cevabı oldukça basit. “Evet” iOS 9 işletim sistemi gerçekten iPhone 4s, iPad mini (ilk nesil) ve iPad 2 gibi cihazları kullanılamayacak ölçüde yavaşlatıyor. Ancak böyle olmaması gerekiyordu çünkü Apple, iOS 8'de yaşanan sorunların iOS 9'da yaşanmayacağını vaad etmişti. iOS 9 tanıtılırken çok daha hızlı ve performanslı olacağı, hatta bu performansın eski iPhone modellerinde de görülebileceği iddia edilmişti.



Kullanıcıların bir kısmı ilk sürümün cihazlarını yavaşlatmasını normal karşılasa da iOS 9.1 ve iOS 9.2 sürümleriyle birlikte yavaşlığın eskisinden daha kötü olması bazı duyarlı kullanıcıları mahkemelere yöneltti. Sadece New York mahkemelerinde bile yüzlerce başvuru var. Kullanıcılar, “iOS 9 yavaşlatıyor” iddiasıyla Apple'dan tazminat istiyor. Başvurular toplamında firmadan toplamda 5 milyon dolar tazminat isteniyor. Bu rakam Apple için son derece küçük olsa da firmanın prestijinin zedelendiğini düşünenler var. Çünkü Apple sözünü tutmamış oluyor. Kullanıcıların başvuruları arasında Apple'ın zorla yeni telefon aldırmak istemesi ve eski telefonları değersizleştirmesi gibi ciddi iddialar var.



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