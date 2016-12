Apple'ın yayınladığı iOS 9 güncellemesinin tüm iPhone modellerinde sorunlara yol açtığı bildirildi. Bu haftanın başlarında Apple, mobil işletim sisteminin yeni iOS 9 sürümünü yayımladı. Ancak sadece üç gün içinde, iOS cihazları sahiplerinin %20'den fazlası güncellemeyi yükledikten sonra sorunlar yaşamaya başladığını belirtti.







Şirketin iPhone 4S modelinden başlayarak iPad ve 5.nesil iPod modelleri için yayınladığı yeni iOS sürümü modellere göre sınırlı yeni özellikler getiriyor. Apple performans ve istikrarı artırmak için yaptığı OS çekirdek geliştirmeleri iPhone'lar ve iPad'lerde ters tepmiş gibi görünüyor. Görünüşe göre iOS 9.0 güncellemesi işletim sisteminde bazı durumlarda uygulamaların rasgele çökmesine neden oluyor. Reddit ve Apple merkezli forumlarda açılan şikayet başlıklarına bakılırsa kullanıcılar iOS 9.0 güncellemesi ile ilgili sorunlardan bunalmış durumda. Bazı kullanıcılar güncellemeden sonra cihazlarını sıfırlamak konusunda tavsiyede bulunsada, cihazlarını sıfırlama yoluna gidenler iOS 9.0 sorunlarının devam ettiğini belirtmiş. Öte yandan şikayetlerin çoğu iPhone 5S ve iPhone 6/6 Plus gibi modellerde oluştuğu da gelen bilgiler arasında. Son olarak Apple şu anda iOS 9.1 sürümünü test ettiğini hatırlatalım. iOS 9.0 sürümünden yaşanan sorunların rapor edilmesinden sonra sorunların iOS 9.1 sürümt ile ortadan kalkması mümkün görünüyor.







iOS 9 güncellemesi problemlerle beraber geldi: Apple'ın yeni iPhone ve iPad yazılımı iOS 9, daha iyi pil ömrü ve yeni Siri arayüzünün yanında çeşitli hatalarla da gelmiş gibi görünüyor. Apple müşterileri Twitter ve bazı forumlar aracılığıyla yaptıkları şikayetlerde, iOS 9 güncellemesinden sonra mobil cihazlarındaki uygulamaların çöktüğünü bildiriyor. Yeni nesil mobil işletim sistemi iOS 9 geçtiğimiz Çarşamba günü tüketicilere sunulmuştu. Yaşanan sorunlar geçen yıl yayınlanan iOS 8 güncellemesinden sonraki Wi-Fi hatası ve batarya ömrünün azalması gibi problemleri hatırlatıyor. Piper Jaffray analisti Gene Munster, hataların her zaman olabileceğini ancak bunun birkaç gün içinde çözülmesi gerektiğini belirtiyor. Mobil analiz firması Mixpanel, Apple'ın resmi iOS 9 lansmanında bu yana, yeni işletim sisteminin benimsenme oranının yüzde 20'nin biraz daha üzerinde olduğunu açıkladı. Bu da yeni işletim sisteminin öncekilere oranla daha hızlı bir oranda kabul edildiğini gösteriyor. Kullanıcıların uygulama çökmesi, cihaz kilitlenmesi ve pil ömrü ile ilgili konulardaki şikayetlerine rağmen Apple'ın yorum yapmaktan kaçınması dikkat çekiyor.







iOS 9'un Android'den ilham aldığı işlevler: iOS 9'un yenilikleri müthiş olabilir, ancak bazları Android'de uzun zamandır var! Apple'ın yeni kullanıma sunduğu iOS 9 güncellemesi, iOS 8'i kullanan çoğu iPhone ve iPad'de yerini alacak. iOS 9, Apple kullanıcılarının uzun zamandır beklediği yeniliklerin bazılarını sunması açısından önemli bir güncelleme. Ancak bunların çoğu, Android'de zaten bulunmaktaydı. Mobil işletim sistemleri arasındaki rekabet, her geçen gün artıyor ve her yazılımın kendine has güçlü yönleri var.