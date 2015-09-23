O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ios 9 2'ye bölündü

İOS 9 2'YE BÖLÜNDÜ

Cupertinolu teknoloji devi Apple'ın en son ki taşınabilir işletim sistemini adı iOS 9.

Tarih : 23 Eylül 2015, 10:06
Puan Ver : İos 9 2'ye Bölündü(7/10)8


Cupertinolu teknoloji devi Apple'ın en son ki taşınabilir işletim sistemini adı iOS 9.



iOS 9'dan dolayı Apple eleştiri oklarına maruz kalmış durumda. iOS 9; pek çok sorunu bünyesinde barındırdığı gibi sistem iyileştirmesi gibi güzel özellikleri de kullanıcılarına sunmuş durumda.



iOS 9; 16 Eylül'de resmi olarak kullanıcıların kullanımına sunuldu. Cihazla ilgili sorun yaşayan kullanıcılar; güncelleştirmeyi OTA'yla cihazlarına kuran kullanıcılar.



İlk 1 saatte; İndirme Merkezi üzerinden yoğun bir kullanıcı kitlesinin olumlu anlamda saldırısına maruz kalan Apple; 1 saat sonra olumsuz yorumlarla eleştirilmeye başlandı.



Kullanıcılar iOS 9'dan; memnun kalmamışa benziyor ve pek çok kullanıcı cihazlarını eski sürüme indirmiş durumda. İlk 48 saatlik dilimde; Dünya genelindeki cihazların yüzde 20'sine iOS 9 kurulmuş oldu.



Yeni iOS 9; plethora iyileştirmelerini içinde barındırıyor. Bazı kullanıcılar ise; iOS 9 ile iPhone ve iPad'lerinde yaşadıkları sorunlardan kurtulduklarını ifade ediyor.



Microsoft Lumia 950 XL'ın fiyatı ve kutu içeriği








Etiketler: İos  9  2  Ye  Bölündü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER