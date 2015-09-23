Cupertinolu teknoloji devi Apple'ın en son ki taşınabilir işletim sistemini adı iOS 9.



Cupertinolu teknoloji devi Apple'ın en son ki taşınabilir işletim sistemini adı iOS 9.



iOS 9'dan dolayı Apple eleştiri oklarına maruz kalmış durumda. iOS 9; pek çok sorunu bünyesinde barındırdığı gibi sistem iyileştirmesi gibi güzel özellikleri de kullanıcılarına sunmuş durumda.



iOS 9; 16 Eylül'de resmi olarak kullanıcıların kullanımına sunuldu. Cihazla ilgili sorun yaşayan kullanıcılar; güncelleştirmeyi OTA'yla cihazlarına kuran kullanıcılar.



İlk 1 saatte; İndirme Merkezi üzerinden yoğun bir kullanıcı kitlesinin olumlu anlamda saldırısına maruz kalan Apple; 1 saat sonra olumsuz yorumlarla eleştirilmeye başlandı.



Kullanıcılar iOS 9'dan; memnun kalmamışa benziyor ve pek çok kullanıcı cihazlarını eski sürüme indirmiş durumda. İlk 48 saatlik dilimde; Dünya genelindeki cihazların yüzde 20'sine iOS 9 kurulmuş oldu.



Yeni iOS 9; plethora iyileştirmelerini içinde barındırıyor. Bazı kullanıcılar ise; iOS 9 ile iPhone ve iPad'lerinde yaşadıkları sorunlardan kurtulduklarını ifade ediyor.



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