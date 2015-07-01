

Apple'ın daha önce sizlere buradan bahsettiğimiz ve Sportify'a benzediğini söylediğimiz WWDC 2015'te tanıtılan Apple Music servisini buradaki haberimiz ile de Spotify ile kıyaslamıştık.



Bir de buradan sözünü ettiğimiz iOS 8.4'ün saat 18:00 civarlarında dağıtıma çıkacağı bilgisiyle artık saati gelmesi nedeniyle Apple'ın son işletim sistemi iOS 8'e yeni güncellemesi de yayına alındı. Yani eğer telefonunuz, tabletiniz ya da iPod'unuz iOS 8'i destekliyorsa bi güncelleme kontrolü yapmanızda fayda var. Çünkü artık iOS 8.4'e güncelleme zamanınız geldi.











Telefonunuzdan Ayarlar bölümüne giderek Genel ve ardından Yazılım Güncelleme bölümünü seçerek kurabileceğiniz bu yeni yazılım yukarıda da örneklerle bahsettiğimiz gibi Apple Music servisi kullanılabilir hale gelecek. Ayrıca çeşitli hata düzeltmeleri de içeren güncelleme 200MB civarlarında bir boyuta sahip. Fakat bu boyut cihaz modellerine göre değiştiğini belirtmış olalım.







Apple Music servisinden uzun uzun bahsetmeye gerek yok, Spotify ve Deezer benzeri ama biraz daha detay ve emek içeren online müzik portalı Apple Music'i ilk 3 ay ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Yani nedir ne değildir diye kendiniz de test ederek kullanabilirsiniz. Eğer beğenirseniz aylık 9.99TL tek kişilik, 14.99TL'ye ise 6 kişiye kadar aile paketini kullanabilirsiniz.







Son olarak Mac bilgisayarlar için de OS X 10.10.4 sürümünün çıktığını da hatırlatalım.







