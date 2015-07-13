

iPhone kullanıcıları için geçtiğimiz günlerde iOS 8.4 güncellemesi geldi. Güncelleme genel olarak Apple Music üzerineydi, bunun ile birlikte sürüm beraberinde şarj sorununu da gündeme getirdi.



Merakla beklenen ve Apple Music odaklı gelen iOs 8.4 bazı düzeltmelere karşın, bazı kullanıcılar iOS 8.4‘ten oldukça şikayetçi. Öyle ki günün her saati telefonu elinden düşürmeyenler şarj sorunu ile karşı karşıya kaldı. Apple'ın resmi sitesinde de bu durumu dile getirenlerin sayısı oldukça fazla. Apple destek forumlarında bu sıkıntıyla ilgili açılan birkaç tane konu var. Ayrıca bazı iPad kullanıcıları ekranın dönmemesi problemiyle karşılaştıklarını belirtiyor. iPad'i dik konumdayken yatay olarak tuttukları zaman veya tam tersi durumda ekranın o anki pozisyona göre dönmediğini yazmış. Bu durum belirli bir iPad modeline özel değil. Ekranın doğru dönmediğini ve kapalı durumda olduğunda ise dönme hareketinin doğru şekilde gerçekleştiğini belirten kullanıcılar da var. Ayrıca iOS 8.4'ü baştan temiz bir şekilde kurulum yaparak döndürme probleminin geçtiğini belirtenler de var. İnternet üzerinde forumlarda kullanıcıların şarjla ilgili yorumları biraz düşündürücü. Şikayetler herhangi bir belirli iOS cihazına yönelik değil. iPhone 6'dan iPad mini'ye kadar tüm modelleri kapsıyor.



Tüm şikayetlerin aksine şarj durumunun eskisine nazaran daha iyi gittiğini veya herhangi bir değişikliğin olmadığını yazan kişiler de var. OTA güncellemesi yerine sıfırdan temiz bir kurulum, bu tür problemleri çözebiliyor.



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