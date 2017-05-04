WWDC 2017 etkinliği dahilinde tanıtılacak olan İOS 11 bu sefer yapay zeka konusunda çok daha gelişmiş bir noktaya geliyor.



WWDC 2017 etkinliği dahilinde tanıtılacak olan İOS 11 bu sefer yapay zeka konusunda çok daha gelişmiş bir noktaya geliyor.



Apple, mobil ekosistemdeki ürünü İOS 11 için Haziran ayında yapılacak WWDC 2017 etkinliği dahilinde ciddi bir tanıtım hazırlığı içinde bulunuyor.



Birtakım kaynaklardan gelen bilgilere göre bu sürümde en önemli özellik kullanıcı alışkanlıklarını izleyerek harekete geçen bir enerji tasarruf modu bulunuyor. Kullanıcının bataryası belirli bir seviyenin altına düştüğünde otomatik olarak devreye girerek kullanım süresini uzatmayı amaçlıyor. Ayrıca yapay zeka kısmında da belirli iyileştirmeler bu sürümde bulunana ek durumlardan sadece birtanesi.



Bunların yanında FaceTime Audio ile çok daha fazla kişi ile aynı anda konuşma olanağı geliyor. Ayrıca iMessage ile Apple Pay üzerinden kullanıcıdan kullanıcıya para transferi sistemide gelmesi beklenen özelliklerden olarak en çok göze çarpanı.



Sürüm hakkında net bilgiler ise Haziran ayında basına ve kullanıcılara ulaşmış olacak.



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