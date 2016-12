Apple'ın mobil yazılımının onuncu sürümü, artık kullanıma açık. Her sene olduğu gibi Apple, yeni iPhone'unu tanıttıktan bir hafta sonra yeni iOS sürümünü piyasadaki diğer iPhone, iPad ve iPod touch'lara sundu. Bu seferki güncellemede birkaç önemli yenilik var ve bu yenilikler, yaklaşık üç aydır uygulama geliştiricilerine sunuluyor.







İşte iOS 10'un en önemli yenilikleri ve değişiklikleri.







Daha kullanışlı bir Siri







iOS 10 ile birlikte geliştiriciler, SiriKit'e kavuşuyorlar. Bunun anlamı, üçüncü parti uygulama geliştirenlerin Apple'ın temel hizmetlerine ulaşabilmesi. Yani ilk kez Siri'yi kullanarak WhatsApp, LinkedIn, WeChat veya Slack üzerinden mesaj gönderebiliyorsunuz. Örneğin "Kemal'e WhatsApp'tan yolda olduğumu söyle" diyerek mesaj göndermeniz mümkün. Aynı isimde birden fazla kişi olduğunda Siri, sizden hangi kişiye mesaj yollamak istediğinizi soracak.







Daha da akıllanan Siri ile yapabileceğiniz yeni şeyler arasında Pinterest'te kedi fotoğrafları aratmak, Square Cash'ten para göndermek ve fazlası da var. Bununla birlikte SiriKit'in sadece sesli arama, videolu arama, mesajlaşma, mobil ödeme, fotoğraf arama, fitness ve seyahat uygulamalarıyla çalıştığını belirtelim.







İstemediğiniz stok uygulamaları kaldırın







iOS 10'a yükselttikten sonra ön yüklü gelen birçok Apple uygulamasını görünürden kaldırabilirsiniz. Bunun için yeni bir klasör oluşturup, uygulamaları buraya gizlemenize artık gerek yok. Silebileceğiniz uygulamaların tam listesi şöyle: Calculator, Calendar, Compass, Contacts, FaceTime, Find My Friends, Home, iBooks, iCloud Drive, iTunes Store, Mail, Maps, Music, News, Notes, Podcasts, Reminders, Stocks, Tips, Videos, Voice Memos, Watch ve Weather.



FaceTime'ı kaldırdığınızda Kişiler uygulamasından FaceTime çağrıları yapabileceğinizi ve FaceTime çağrılarını almaya devam edeceğinizi söyleyelim. Benzer şekilde iCloud Drive simgesini kaldırmanız, sadece kısayolu kaldırdığınız için çevrimiçi depolama alanınızı etkilemeyecek ve onu kullanmaya devam edebileceksiniz.







Kaldırdığınız uygulamaları geri getirmek isterseniz, bu uygulamaları App Store'da aratın ve ücretsiz olarak tekrar indirin.







Daha heyecanlı mesajlar







Mesajlar uygulamasına eklenen renkli işlevler arasında animasyonlu metin baloncukları ve tam ekran efektleri var. Bu işlevlere ulaşmak için mesajı göndermenizi sağlayan "yukarı ok" düğmesine Force Touch destekli cihazlarda kuvvetli basmanız, daha eski cihazlarda ise uzun basmanız yeterli. Telefonunuzu yan çevirdiğinizde ise el yazısı işlevini kullanabilirsiniz.







Daha iyi bir arayüz, uyarılar ve kilit ekranı







iOS 7'nin "düzleşen" arayüzü, birkaç işlev dışında uzun süredir önemli bir değişim yaşamadı. iOS 10 ise gerçek zamanlı kilit ekranı bilgileriyle bunu değiştiriyor. Bunun dışında uyarılara sert dokunarak (veya sürükleyip Göster'e dokunarak) sohbetteki son mesajları görebiliyor veya uygulamayla ilgili daha fazla seçeneğe ulaşabiliyorsunuz. iOS 9'da uyarılara cevap vermekle yetinebiliyorduk; şimdi ise uygulamayı hiç açmadan uygulama içerisine göz atıp, diğer mesajları görebiliyoruz.







Yeni kilit ekranını sola sürükleyerek kameraya ulaşabiliyor, sağa sürükleyerek araçlara ulaşabiliyorsunuz. Kilidi açmak için artık home düğmesine basmanız gerekse de, uyarıları görmek için telefonunuzu biraz kaldırmanız yeterli.







Fotoğraflarınızı bulun







Google Photos'ta gördüğümüz arama işlevlerinin benzerleri, artık Apple'ın Fotoğraflar uygulamasında da var. Uygulama, fotoğraflardaki nesneleri ve kişileri algılayabildiği için, aramalarınızı bu parametrelerle yapmanıza olanak tanıyor. Fotoğraflarda kimlerin olduğunu öğrenebilen uygulama, coğrafi etiketleme yoluyla tüm fotoğrafları harita üzerinde gösterebiliyor ve bu sayede tüm fotoğraflarınızı konuma göre sıralayabiliyorsunuz (bunu önceden de yapabiliyordunuz ancak şimdiki seçenek daha belirgin).







Yeni Hatıralar bölümü ise birbiriyle alakalı fotoğraflardan videolar oluştuyor ve dilediğinizde bu videoları arkadaşlarınızla paylaşmanıza izin veriyor.







Diğer küçük yenilikler







Apple Maps'ın yeni arayüzü artık çok daha hoş görünürken iPhone 6s, 6s Plus, SE, 7 ve 7 Plus sahipleri, RAW fotoğraf çekebiliyorlar. 20 Eylül'de çıkacak olan macOS Sierra, evrensel pano işlevi sayesinde kopyaladıklarınızı Apple cihazlarınız arasında yapıştırmanıza olanak tanıyacak. Son olarak iOS 10, tahmin edeceğiniz üzere arka planda çok sayıda güvenlik güncellemesi ve düzeltmeyle birlikte geliyor. (CHIP)