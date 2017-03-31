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ios 10.3 kullanıcılara uygulama içi değerlendirme fırsatı sunuyor

İOS 10.3 KULLANICILARA UYGULAMA İÇİ DEĞERLENDİRME FIRSATI SUNUYOR

Güncellenen iOS 10.3 ile kullanıcılar uygulama içi değerlendirme yapabilecek. İşte detaylar.

Tarih : 31 Mart 2017, 09:36
Puan Ver : İos 10.3 Kullanıcılara Uygulama İçi Değerlendirme Fırsatı Sunuyor(9/10)10


Güncellenen iOS 10.3 ile kullanıcılar uygulama içi değerlendirme yapabilecek. İşte detaylar.



Apple'ın mobil işletim sistemi iOS, yeni sürümüne güncellenmişti. iOS 10.3güncellemesi, bazı büyük özellikleri de beraberinde getirdi. Bunlardan birisi de kullanılan uygulamayı derecelendirmek için artı App Store‘a gitmeye gerek kalmaması.



iOSkullananlar bu durumu yakından bilecektir. App Store'dan indirilen uygulamalar, yüksek derecenlendirme puanları almak için sık sık pop-uppencereleri ile kullanıcıdan derecelendirme istiyordu. Kullanıcı bunu kabul ederse, uygulamadan çıkıp App Store'a gidiyordu. App Store'un yüklenmesini bekle, derecelendirme yap, uygulamaya geri dön derken bu işlem kullanıcıya zaman kaybı olarak yansıyordu. Kullanıcılar bir uygulama ya da oyunu sevip destek vermek istese dahi bu işlem onlara yorucu geliyordu.



NihayetiOS 10.3ile bu aşama hızlandırıldı. Artık yüklü uygulamalar derecelendirme isterse, bu uygulama içinden çıkmadan yapılabilecek. Önünüze gelen pencereden vermek istediğiniz yıldız miktarını seçip gönder demeniz yeterli olacak. Ancak yıldız ile derecelendirmenin yanında görüşlerinizi de yazmak isterseniz yine uygulamanın App Storesayfasına gitmek zorunda kalacaksınız. Tabii bunun isteğe bağlı bir durum olduğunu belirtelim.



iOS 10.3, Find my iPhonebenzeri bir özelliği daha hayata geçiriyor. Firmanın çok konuşulan kablosuz kulaklığı Airpodsiçin de Finy my Airpodsözellliği geldi. Bu özellik yerini hatırlamadığınız kulaklığınızın yerini bulmanızı sağlıyor.



Eğer destekleyen bir Apple cihazınız varsa güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Güncellemenin boyutunun600 MBcivarı olduğunu belirtelim.



Cortana Android Sürümü Güncellendi








Etiketler: İos  103  Kullanıcılara  Uygulama  İçi  Değerlendirme  Fırsatı  Sunuyor    haber

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