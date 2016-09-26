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ios 10.0.2 güncellemesi çıktı!

İOS 10.0.2 GÜNCELLEMESİ ÇIKTI!

Dün akşam saatlerinde iOS 10.0.2 güncellemesi Apple cihazları için yayınlandı. iOS 10 ilk defa güncelleme aldı. İşte detaylar.

Tarih : 26 Eylül 2016, 09:59
Puan Ver : İos 10.0.2 Güncellemesi Çıktı!(0/10)


Dün akşam saatlerinde iOS 10.0.2 güncellemesi Apple cihazları için yayınlandı. iOS 10 ilk defa güncelleme aldı. İşte detaylar.



Geçtiğimiz 13 Eylül tarihinde iOS 10 güncellemesini yayınlayan Apple, güncellemeyi yükleyen bazı cihazlarda yaşanan sorun sebebiyle aynı akşam iOS 10.0.1 versiyonunu da duyurmuştu. Şimdi ise yeni bir güncelleme yayınlandı.



Ufak bir yama olarak tanımlayabileceğimiz iOS 10.0.2 güncellemesi ile birlikte bazı kullanıcıların kulaklık kontrolünde yaşanan sorunlar ile iCloud Fotoğraf Arşivi'nde yaşanan çökme sorunu düzeltildi. Kulaklığın üzerinde yer alan ses denetimlerinin geçici olarak çalışmama sorunu ile iCloud Fotoğraf Arşivi uygulamasının kapanma sorunu artık ortadan kaldırıldı.



Güncelleme iOS 10 güncellemesi alan tüm cihazlara dağıtıldı. iOS 10.0.2 yaklaşık olarak 55 MB'lık bir boyuta sahip. Kullanıcılar OTA veya iTunes üzerinden bu güncellemeye erişebiliyor.



Bu güncellemenin gelmesi aynı zamanda Jailbreak işlemlerini de hızlandırabilir. Çünkü Jailbreak işleminin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için bu şekilde ara güncellemelere ihtiyaç duyulduğu biliniyor. Jailbreak işleminde bir sorun yaşanırsa, kullanıcılara cihazlarına yükleyebilecekleri birden fazla sürüm alternatifi sunuluyor.



iPhone 5 ve sonrasındaki tüm iPhone cihazlar ile iPad mini 2 sonrasındaki tüm iPad cihazlar iOS 10.0.2 güncellemesini yükleyebilir. Güncellemeye ulaşmak için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme sekmesini kontrol edebilirsiniz. Yeni sürüm ile alakalı olarak henüz bir sorun ortaya çıkmadı.



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Etiketler: İos  1002  Güncellemesi  Çıktı    haber

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