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ios 10, sorunlarıyla geldi!

İOS 10, SORUNLARIYLA GELDİ!

Apple'ın yeni iOS güncellemesi iOS 10 indirilmeye sunuldu. Bazı cihazları "tuğlaya" çevirdiği iddia edilen güncelleme hakkında her şey; içeride!

Tarih : 14 Eylül 2016, 14:07
Puan Ver : İos 10, Sorunlarıyla Geldi!(6/10)3


Apple'ın beklenen yeni iOS güncellemesi, yani iOS 10 dün akşam saatlerinde indirilmeye sunuldu. Ancak bu kez güncelleme, biraz sancılı oldu. Pek çok iPad ve iPhone kullanıcısı, iOS 10'u kurarken cihazlarının çöktüğünü rapor etti. Bazı kullanıcılar siyah bir ekranla baş başa kaldıklarını söylerken, bazıları da iTunes bağlantı ekranı ile karşılaştı.



Neyse ki bu sorun, cihazların iTunes'a bağlanması ile çözülebiliyor. Apple da, sorunu kısa sürede onardığını söyleyerek, iOS dağıtımına tekrar başladı. Eğer siz de güncellemeyi yapıp "tuğla" bir cihazla baş başa kaldıysanız, güncellemeyi, cihazınızı iTunes'a bağlayarak tamamlayabilirsiniz. Sorun çözülmüyorsa, Apple ile bağlantı kurmaktan başka şansınız yok.



Peki, sorunlarla gelen iOS 10, kullanıcılarına neler sunuyor? Öncelikle, bir bildirim aldığınızda, artık telefonu yerinden kaldırarak o bildirimi okuma şansına sahipsiniz. Mesajlaşma uygulamasındaki mesaj balonlarını, zevkinize göre kişiselleştirmeniz mümkün. Ayrıca e yazısı ile mesaj göndermeniz ve hatta karşı tarafın mesajları o şekilde görmesi de eklenen özellikler arasında. Siri'nin üçüncü parti uygulamalarla etkileşime girebilmesi de, iOS 10'un önemli yeniliklerinden biri.



Kilit ekranı, iOS ile birlikte Force Touch ile uyumlu hale geliyor. Haritalar, artık size daha kullanabilir rotalar önerebiliyor. Ayrıca akıllı evlerin giderek yaygınlaştığı günümüzde, Apple da, iOS ile birlikte akıllı ev yönetimi için yeni bir uygulama sunuyor.








Etiketler: İos  10  Sorunlarıyla  Geldi    haber

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