

Worldwide Developers Conference (WWDC), bu yıl ABD'de San Francisco Moscone Center'da gerçekleştiriliyor. Bu konferansta en çok merak edilen konulardan biri de iOs 10 olmuştu. Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden Apple Inc, iOS 10'un tanıtımını WWDC'de gerçekleştirdi. Sadece iOS 10 değil, Siri, OS X, Apple Music, Apple Pay gibi yeni sistemlerini de tanıtan Apple'dan beklentiler bir hayli yüksekti. WWDC'de tanıtımı yapılan iOS



10, yeni özellikleriyle gelmesi bekleniyordu. Peki iOS 10'un özellikler neler oldu? Bu sistemle neler değişecek?



iOS 10 İLE NELER DEĞİŞECEK?



Özellikle iPhone kullanıcıları tarafından heyecanla beklenen iOS 10, kilit ekranını değiştirecek. Kullanıcılar bu sistemde kilit ekranına gelen bildirimleri daha detaylı bir şekilde görebilecekler. 3D Touch ile genişleyecek bildirim ekranının yanı sıra, uygulamalarla etkileşim de oldukça hızlanacak. Bildirimleri genişletebilen kullanıcılar, böylelikle örneğin bir mesaj geldiğinde bu mesajın detaylarını daha kolay bir şekilde görme fırsatı bulacaklar. Yani iOS 10, kilit ekranı daha kullanışlı bir hale getirecek.Kullanıcılar kilit ekranına gelen bildirimlerden gelen mesajları cevaplayabilecekler. Kendilerine gönderilen isteklere müdahale edebilecekler. Ayrıca yeni bir özelliği sayesinde telefonu kaldırıp göz hizanıza getirdiğinizde kilit ekranı açılacak ve bildirimleri görebileceksiniz.



iPhone'larda bulunan Denetim Merkezi de daha basit bir hale geliyor. Kullanıcılar için kolaylaştırılmasının yanı sıra ses için özel bir panel yenilikler arasında olacak. Bu panelden ses çıkışının hangi kanaldan yapılacağı seçilebilecek. Ayrıca görsel olarak da Denetim Merkezi'nde değişiklikler görülüyor. 3D Touch özelliğine de yeni düzenleme gelecek. Düzenleme ile artık kullanıcılar uygulamaları açmadan uygulamaların bazı özelliklerinden faydalanabilecekler.



Apple'ın iOS 10 ile geliştirdiği uygulamalardan biri de Siri. Artık üçüncü taraf uygulamalara ait bazı işlevleri Siri üzerinden gerçekleştirmek mümkün olacak. Kullanıcılar mesaj gönderme işlemini Siri ile kolayca yapabilecekler. Slack, WeChat, WhatsApp, Uber, Runtastic, Runkeeper, MapMyRun ve Skype gibi uygulamalar Siri desteğini sunacak ilk uygulamalar arasında yer alıyor. Siri'ye gelen tek yeni özellik bununla sınırlı değil.



iOS 10 ile Siri kullanıcılara, onların bilgilerinden faydalanarak çeşitli tavsiyeler sunabilecek. Bu özellikler ile Siri yapay zekası daha gelişmiş bir uygulama olacak. iOS 10'da yeni arayüz temiz görünüme sahip ve aynı zamanda trafik bilgilerini de içeriyor. iOS 10 sayesinde artık telefonunuz size trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif rotalar sunacak ve sesli navigasyon özelliği de olacak. Diğer taraftan Apple CarPlay'in parçası olan Haritalar'dan restoran rezervasyonu yaptırabileceksiniz.



Yeni işletim sisteminden en büyük değişikliklerin olduğu alanlardan biri de Apple Music. Apple Music sıfırdan tasarlanacak. Bu sistem eski tasarıma göre daha az karışık olacak. Öte yandan Sizin İçin, Keşfet, Radyo gibi sekmeler yine alt alta sıralanmış olacak. Kullanıcılar Apple Music'ten şarkı sözlerini görebilecekler. Apple Music gibi yeni uygulamalardan olan Apple Haberler uygulaması da çok sayıda düzenleme ile geliyor. Tasarımı diğer uygulamalara uyumlu hale getirilen Apple Haberler,flaş haberlerde anında haberdar olmanızı sağlayacak. Öte yandan yine bu uygulamadan abonelikler oluşturabileceksiniz.



Apple Home uygulaması iOS 10 ile geliyor. Kullanıcılar bu uygulama ile evdeki HomeKit destekli aletleri kontrol edebilecekler. Denetim Merkezi'ne entegre edilen bu uygulamaya kolayca erişilebilecek. Benzer bir özellik Apple Watch'ta da olması bekleniyor. Mesajlar konusunda da evrimini sürdüren Apple'da kullanıcılar artık kendilerine gelen sesli mesajları dinlemek zorunda kalmadan görebilecekler. Ayrıca iOS 10 ile telefonunuz gereksiz aramaları fark edebilecek. Onları etiketleyebilecek ve sizler de bu aramalara müdahalede bulunabileceksiniz. En fazla kullanılan uygulamalardan olan mesajlar da geliştirildi. Artık kullanıcılar kendilerine gelen videoları uygulama içine oynatabilecekler. Öte yandan emojiler ise eskisine göre daha büyük görüntülenecek. Yine kelimeleştirilebilecen emojiler iOS 10 ile birlikte kullanılabilecek. Tek bir tıklama ile kelime emojiye dönüştürülebilecek. Mesajlar uygulaması kullanıcıların alçak ve yüksek sesle söylediklerini algılayacak ve bunları küçük harf büyük harf şeklinde alacak. Mesajlara eklenecek balon efekti ise kullanıcıların hoş animasyonlar görmesi için düşünülen özelliklerden. Ayrıca kullanıcılar Haritalar ve Siri gibi Mesajları da geliştirebilecekler.



Bu arada bir de daha küçük çaplı güncellemeler mevcut. Live Photos şimdi dijital görüntü sabitleme sistemiyle birlikte çalıştırılabilecek ve görüntüler düzenlenebilecek. iPad'de Safari için yeni bir bölünmüş ekran seçeneği ekleniyor. RAW fotoğraf düzenleme yeteneği de gelecek sürümün özellikleri arasında bulunacak. iOS 10'da tüm mesajlaşma uygulamaları için uçtan uca şifreleme varsayılan olarak kullanılacak. Böylece kullanıcı bilgilerinin güvenliği arttırılmış olacak. Sistem cihazda çalışacak ve bulutta herhangi bir profil yaratılmayacak.



ÖN YÜKLÜ UYGULAMALAR SİLİNEBİLECEK



Apple, iOS 10 ile birlikte kullanıcılarına yeni bir seçenek sunacak. Artık kullanıcılar ön yüklü gelen uygulamaları telefonlarından silebilecekler. Ancak burada hatırlatmakta fayda var; Apple uygulamaların silinmesini pek tavsiye etmiyor. Çünkü bazı uygulamalar işletim sistemiyle entegre olarak çalışıyor. Yayınlanan listeye göre iPhone'larda ön yüklü olarak gelen programlar şunlar:



Calculator, Calendar, Compass, Contacts, FaceTime, Find My Friends, Home, iBooks, iCloud Drive, iTunes Store, Mail, Maps, Music, News, Notes, Podcasts, Reminders, Stocks, Tips, Videos, Voice Memos, Watch app ve Weather.



iOS 10 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Heyecan yaratan sistem için çalışmalar halen devam ediyor. Ancak bu sistemi denemek isteyen kullanıcılar Temmuz ayında kullanıcılara sunulacak Public Beta'yı deneme fırsatı bulacaklar. Public Beta için beta.apple.com adresinden kayıt yaptırabilirsiniz. iOS 10'un final sürümü ise Sonbahar'da yayınlanacak. iOS 10'a rağbet bir hayli fazla olacak gibi görünüyor. Kullacıların bu sistemden faydalanabilmek için öncelikle uyumlu bir cihaza sahip olması gerekiyor. Beta versiyonlarda kullanıcılar sorunlarla karşılaşabiliyor. Bu nedenle öncelikle yükseltmeden önce yedekleme işlemini yapmanız gerekiyor.







iOS 10 HANGİ CİHAZLARA UYUMLU?



Yeni işletim sistemi iPhone 5 ve daha yeni, altıncı nesil iPod touch, iPad mini 2 ve daha yeni, dördüncü nesil iPad, iPad Air ve iPad Pro modellerinde çalıştırmak mümkün olacak. Ayrıca ön gösterim sayfasında iPod Touch e birinci nesil iPad Mini de bu sistemi destekleyen ürünler olarak gösteriliyor. (iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad 1, iPad 2, iPad 3 , iPad 4, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPod touch 5 ve iPod touch 6)