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ios 10 ile siri'nin sesi değişecek!

İOS 10 İLE SİRİ'NİN SESİ DEĞİŞECEK!

Apple'ın sesli asistanı Siri'nin sesi iOS 10 güncellemesiyle birlikte değişecek. İşte detaylar.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 11:59
Puan Ver : İos 10 İle Siri'nin Sesi Değişecek!(0/10)


Apple'ın sesli asistanı Siri'nin sesi iOS 10 güncellemesiyle birlikte değişecek. İşte detaylar.



Apple tarafında iPhone 7 modelleri kadar beklenen bir diğer gelişme ise iOS 10. Yeni iPhone modellerinin duyurulmasıyla birlikte dünya genelinde kullanıma sunulacak olan iOS 10 işletim sisteminin en önemli yeniliklerinden biri Siri tarafında olacak.



Siri'nin sesi değişiyor!



Önümüzdeki ay dağıtılacak olan iOS 10 işletim sistemi, beraberinde çok sayıda yenilikle gelecek. Bu yeniliklerden en önemlisi ise Siri tarafında olacak. Ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre Siri'nin sesinde ciddi iyileştirmeler yapılıyor. Söz konusu değişiklik yapay zeka tarafında kalmayacak.



İddiaya göre iOS 10 ile birlikte Siri'nin sesi daha az robotik olacak. Yani gerçek bir insan sesine çok daha fazla benzeyecek. Bu yenilik iOS 10'un beta sürümlerinde şimdiye kadar en son haliyle yer almadı. Yani tam olarak neye benzeyeceği bilinmiyor.



Daha insansı bir konuşma, kullanım deneyimini olumlu yönde etkileyecek. Beş yıldan uzun süredir geliştirilen Siri, bir süredir Türkçe dil desteğine de sahip. Ancak bu iyileştirme Türkçe dil seçeneğinde hemen karşımıza çıkmayabilir. iOS 10 yayınlandığında İngilizce dil seçeneğinde Siri'nin yeni konuşması denenebilir. Önümüzdeki Eylül ayının ilk yarısında iOS 10 güncellemesinin yayınlanması bekleniyor. Detaylar şimdilik bu kadarla sınırlı.



Sony Xperia X Compact İFA'da Tanıtılabilir








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