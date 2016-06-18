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ios 10 hakkında merak ettiğiniz her şey

İOS 10 HAKKINDA MERAK ETTİĞİNİZ HER ŞEY

iOS 10, geçen senenin iOS 9'unda neleri değiştirdi, iOS 10'da sizi hangi önemli yenilikler bekliyor?

Tarih : 18 Haziran 2016, 11:04
Puan Ver : İos 10 Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey(8/10)8


iOS 10, geçen senenin iOS 9'unda neleri değiştirdi, iOS 10'da sizi hangi önemli yenilikler bekliyor?



Apple, iOS 10'un işletim sistemindeki şimdiye kadarki en önemli yükseltme olduğunu iddia ediyor. Peki iOS 10, iPhone'unuzda veya iPad'inizde şu anki deneyiminizden farklı ne sunuyor?



iOS 10'dan bekleyebileceklerinizi göstermek için işletim sistemindeki yenilikleri gözden geçirdik ve iOS 9'la karşılaştırdık.



Siri



iOS 10'daki en önemli güncellemelerden biri, Siri'ye geldi. Biraz daha akıllanan dijital asistan, artık geliştiricilere de açık. Bu sayede üçüncü parti uygulamaların Siri'yi kullandığına şahit olabileceğiz. iOS 9'daki Siri Suggestions, bulunduğunuz konuma ve saate göre size belirli kişileri ve uygulamaları önerebiliyordu, ancak iOS 10'la birlikte bu işlev seviye atlamış görünüyor.








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