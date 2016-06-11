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‘intikam için sela'ya hapis cezası

‘İNTİKAM İÇİN SELA'YA HAPİS CEZASI

Hayriye A. ile 2 yıl ilişki yaşadığını iddia eden sanık, “Suç işleme kastım yoktu. Bir anlık öfkeyle benim için öldüğünü anlatmak için yaptım” dedi.

Tarih : 11 Haziran 2016, 10:32
Puan Ver : ‘İntikam İçin Sela'ya Hapis Cezası(7/10)5


İstanbul'da, kavgalı olduğu kadından 'intikam' almak isteyen adamın 'sela' oyunu pahalıya patladı. Çekmeköy'de yaşayan 43 yaşındaki Hayriye A., 6 Mart 2014'te camiden okunan selayı duyunca şoke oldu.



Çünkü öldüğü duyurulan kişi kendisiydi. Hayriye A. şikâyetçi oldu, olay adli makamlara yansıyınca gerçek ortaya çıktı. Olayın arkasında taksi şoförü Eyyüp M.'nin (49) olduğu anlaşıldı.








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