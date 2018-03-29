İNTİHARA KALKIŞMADAN ÖNCE CANLI YAYIN YAPTI: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM
İntihar girişiminde bulunmadan önce canlı yayın yapan Caner Toygar, "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Herkesten çok özür diliyorum ama artık dayanamıyorum." dedi.
Akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunan Caner Toygar, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Caner Toygar, intihar girişiminden önce sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Herkesten çok özür diliyorum, saçma sapan bir şey yapmak istemiyordum ama artık dayanamıyorum" dedi.
İNTİHARDAN ÖNCE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMLAR YAPTI
Caner Toygar'ın canlı yayınından önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti.
"SON SÖZLER GÜZELDİR"
İlk olarak attığı fotoğrafta, "Birazdan cesaret toplayınca ;) canlı yayın açıyorum herkes izlesin süprizler var son sözler güzeldir" dedi.
İNTİHAR NOTU PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından, "İntihar bir çözüm değil, aksine, bir çözümsüzlüktür, bir sondur ve bir yenilgidir." paylaşımı yaptı.
Kaynak: haberinburada
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