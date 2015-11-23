İNTİHAR SALDIRISI: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR!
Nijerya'da, Boko Haram'dan kaçan 8 kişi, geldikleri Maidüğüri kentinde, bir kadının üstündeki bombayı patlatması sonucu yaşamlarını yitirdi.
Ulusal Acil Yönetim Ajansı Koordinatörü Muhammed Kanar'ın verdiği bilgilere göre, Boko Haram teröründen kaçmak için Dikwa kentinden yola çıkan grup, Maidüğüri girişinde, intihar saldırısı düzenleyen 20 yaşındaki bir kadın teröristin hedefi oldu. Saldırıda, çoğunluğunu genç kız ve çocukların oluşturduğu 8 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.
Nijerya'da çok sayıda genç kızı kaçırarak alıkoyan terör örgütü Boko Haram'ın, şimdiye kadar 2.6 milyon insanı evinden-yurdundan ettiği, 17 bin insanın da ölümüne yol açtığı belirtildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, terör örgütü Boko Haram yüzünden Nijerya'nın yalnızca Maidüğüri kentinde 1.6 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
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