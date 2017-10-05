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İNTİHAR GİRİŞİMİYLE GÜNDEME GELEN VEZİR ÇATRAŞ CİNAYETTEN TUTUKLANDI


İntihar Girişimiyle Gündeme Gelen Vezir Çatraş Cinayetten Tutuklandı
Tarih : 05 Ekim 2017, 18:00
Puan Ver : İntihar Girişimiyle Gündeme Gelen Vezir Çatraş Cinayetten Tutuklandı(8/10)4

Sultangazi Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir evde DJ Celal Doğancık'ı boğularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden Vezir Çatraş tutuklandı. 2 kişi ise serbest bırakıldı. Çatraş, emniyette cinayeti itiraf etmiş, eşiyle ilişkisi olduğu için cinayeti işlediğini öne sürmüştü.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Çatraş'ın DJ Celal Doğancık'ı eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek öldürdüğü belirlendi. Cinayet faili Vezir Çatraş'ın, 25 Aralık 2015 günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişi olduğu ortaya çıkmıştı.

ERDOĞAN MÜDAHALE ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçtiği sırada yaşanan olaya Cumhurbaşkanı aracını durdurarak müdahale etmiş, Çatraş teşebbüsünü sonlandırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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