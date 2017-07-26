İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN GENCİ KURTARAN YAVUZ BİNGÖL'ÜN İYİLİĞİ BAŞINA DERT OLDU
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan genci engelleyerek hayat kurtaran Yavuz Bingöl'ün iyiliği başına patladı. Bingöl mahkemelik oldu.
Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl, 1.5 sene önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden intihar etmeye çalışan Ahmet G.'yi intihardan vazgeçirmişti. Ahmet G., Bingöl'ün yanındaki kişinin fotoğraflarını çektiğini, kendisini ifşa ettiğini söyleyerek ünlü şarkıcıyı dava edeceğini söyledi.
YAVUZ BİNGÖL İNTİHARDAN VAZGEÇİRMİŞTİ
Yavuz Bingöl, 3 Kasım 2016'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimine müdahale etmişti. "Sevda Kuşun Kanadında" dizisinin setine giderken bir gencin köprünün korkuluklarına çıktığını fark eden ünlü oyuncu, aracını durdurup olay yerine gitmişti. Gençle 10 dakika boyunca konuşan ve onu intihardan vazgeçiren Bingöl, olayla ilgili şunları söylemişti: "Çocuk benim hayranımmış. Beni görünce ağlamaya başladı. 10 dakika konuştuk, sonunda intihar etmekten vazgeçti. Bir can kurtarmak güzel bir şey tabii ki. Ama gençleri böyle görmek çok üzücü."
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN GENÇ ŞİKÂYET ETTİ
Sabah gazetesinden Dilek yaman'ın haberine göre İntihara kalkışan Ahmet G., geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak Bingöl hakkında şikâyetçi oldu. Bingöl'ün kendisini intihardan vazgeçirmediğini iddia eden Ahmet G.; ünlü türkücünün yanındaki şahsın ise korkuluklara çıkarken fotoğrafını çekip kendisini ifşa ettiğini ileri sürdü.
BİNGÖL İFADE VERDİ
Yürütülen soruşturmada Yavuz Bingöl ifade verdi. Bingöl, olay günü korkuluklara çıkarak atlamak üzere olan şahsı görünce duruma müdahale etmek için durduğunu anlattı. İfadesinde Ahmet G.'nin kendisini gördüğünde "Yavuz baba, senin türkülerinle büyüdüm" diyerek intihar etmek istediğini söylediğini belirtti. Polisin kendisini uyarması sonrası olay yerinden ayrıldığını söyleyen Bingöl, "O kişinin beni neden şikayet etiğini anlamadım. Ben ona yardım edebileceğimi, hayatı sevmesi gerektiğini söyledim" diyerek suçlamaları reddetti. Yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Bingöl'ün ünlü biri olduğunu, yoldan geçen vatandaşların fotoğrafını çekmiş olabileceğini belirterek ünlü şarkıcının olayda kusursuz olduğuna karar verdi ve soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.
Kaynak: haberinburada
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