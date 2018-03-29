İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN CANER'E ŞOK YORUM: DAYI BORCUNU ÖDE
Caner Toygar'ın intihar girişiminde bulunmadan önce yaptığı canlı yayında bir takipçisinin "Dayı şu borcu öde. Parfümcü ben" şeklinde yorum yapması okuyanları şoke etti.
Evlilik programlarıyla ünlenen Caner Toygar intihar teşebbüsünde bulundu. Beylikdüzü'nde bir hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Caner'in intihar girişiminden önce yaptığı canlı yayında bir takipçisinin "Dayı şu borcu öde. Parfümcü ben" şeklinde yorum yapması dikkat çekti.
İşte görenleri şaşkına uğratan o yorum;
Kaynak: haberinburada
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