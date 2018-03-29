Caner Toygar'ın intihar girişiminde bulunmadan önce yaptığı canlı yayında bir takipçisinin "Dayı şu borcu öde. Parfümcü ben" şeklinde yorum yapması okuyanları şoke etti.

Evlilik programlarıyla ünlenen Caner Toygar intihar teşebbüsünde bulundu. Beylikdüzü'nde bir hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Caner'in intihar girişiminden önce yaptığı canlı yayında bir takipçisinin "Dayı şu borcu öde. Parfümcü ben" şeklinde yorum yapması dikkat çekti.

İşte görenleri şaşkına uğratan o yorum;

Kaynak: haberinburada