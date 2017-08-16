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İntihar Ettiği Söylenen Genç Kadının Dövülerek Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

İNTİHAR ETTİĞİ SÖYLENEN GENÇ KADININ DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'de eşi ve kayınpederi tarafından ilaç içip intihar ettiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Yonca Duman'ın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 17:00
Puan Ver : İntihar Ettiği Söylenen Genç Kadının Dövülerek Öldürüldüğü Ortaya Çıktı(5/10)1

İzmir'in Kınık ilçesinde, eşi ve kayınpederi tarafından ilaç içip intihar ettiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Yonca Duman, hastanede yaşamını yitirdi. Yapılan otopsisinde dövülerek öldürüldüğü ortaya çıkan Duman'ın gözü yaşlı annesi Meral Acar, "Katillerin cezalarını çekmesini istiyorum." dedi.

Olay, Pazartesi sabahı Yukarı Mahalle Aşık İbrahim Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Yonca Duman, eşi M.D. ile kayınpederi H.D. tarafından ilaç içerek intihar ettiği iddiasıyla Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen Duman, evine döndükten kısa süre sonra tekrar rahatsızlandı. Aynı hastaneye getirilen Duman'ın kalbi durdu. Doktorların müdahalesine rağmen Duman, öldü. Duman'ın vücudundaki darbe izleri ve dişlerindeki kırıklardan şüphelenen doktor, durumu polise bildirdi. Savcının incelemesi ardından Duman'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsisi yapılan Duman'ın ön otopsisinde dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Duman'ın hayatını kaybettiği gün aile yakınlarıyla hastane bahçesinde tartışan eşi M.D. ve kayınpeder H.D. gözaltına alındı. İki şüpheli ifadelerinde Yonca Duman'ın ilaç içerek intihar ettiğini söyledi. İfadeleri alınan iki şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Yonca Duman'ın cenazesi morgdan amcası Mutlu Acar tarafından alındı. Yeğenin ölümünden eşi M.D. ile kayınpederi H.D.'den şüphelendikleri belirten Acar, "Pazartesi günü yeğenim intihar etti diye eşi ve kayınpederi tarafından hastaneye kaldırılmış. Sonra eve döndüklerinde tekrar fenalaşmış ve hastanede ölmüş. Doktor dişlerindeki kırıkları ve vücudundaki izleri gösterdi. Ön otopsisinde de darp nedeniyle öldüğü ortaya çıktı. Yeğenimin katillerinin bulunmasını istiyorum. Kayınpederi ilk hastaneye gittiklerinde kendisi polise giderek intihar etti diye ifade vermiş" dedi.

"KIZIMIN KATİLİNİN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Kızını kaybeden ve gözyaşlarına boğulan Anne Meral Acar, "Kızımın katilinin bulunmasını istiyorum" dedi. Amca Eyüp Acar ise, "Damadımız ve babası gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Kadına şiddet daha ne kadar sürecek. Böyle erkekler ölsün daha iyi. Acımız büyük" dedi.

Olayın meydana geldiği gün hastane bahçesinde M.D. ile H.D.'nin kendisini dövdüğünü öne süren hala Fatma Acar, şöyle konuştu:

"Daha önce de yeğenim dövülmüştü edilmişti. Tepecik Hastanesi'nde tedavi gördü. Ben de pazartesi akşama hastanenin bahçesinde aynı ailenen saldırısana uğradım. Katillerin cezasını çekmesini istiyorum. 'Kadın cinayetlerine artık dur' diyelim. Bugün benim yeğenim öldürüldü. Bu cinayetler dursun artık. Yeğenim tek suçu yaşadıklarını anlatmayıp sessiz olmaktı."

Yonca Duman'ın cenazesi Yalnızevler Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından kadınlar tarafından toprağa verilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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