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'intihar etti' denilen kadınla ilgili...

'İNTİHAR ETTİ' DENİLEN KADINLA İLGİLİ...

Tüfekte Daimi B.'nin el ve parmak izlerine rastlayan jandarma ekipleri, otopsi raporunun da cinayeti işaret etmesi üzerine harekete geçti

Tarih : 31 Mart 2017, 15:09
Puan Ver : 'intihar Etti' Denilen Kadınla İlgili...(9/10)7


Olay, geçen 11 Mart'ta Seydikemer'in İzzettin Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Saat 09.00 sıralarında Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı'nı arayan Daimi B, eşi 4 çocuk annesi Sevim B.'nin evde av tüfeğiyle intihar ettiğini söyledi. Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelen jandarma, Sevim B.'nin kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaştı.



Olay yerinde ilk ifadesi alınan Daimi B. sabah erken saatlerde evden ayrıldığını, kahvaltı için geri döndüğünde eşinin cansız bedeniyle karşılaştığını öne sürdü. Olayda kullanılan tüfek, jandarma tarafından incelemeye alındı. Sevim B.'nin cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Daimi B. ise Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı'nda bir kez daha ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



 



kaynak:habertürk








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