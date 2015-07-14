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intihar etmekten 6 saat sonra vazgeçti

İNTİHAR ETMEKTEN 6 SAAT SONRA VAZGEÇTİ

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen adam, apartmanın 11'inci katındaki dairenin penceresine çıkarak intihar edeceğini söyledikten sonra...

Tarih : 14 Temmuz 2015, 14:05
Puan Ver : İntihar Etmekten 6 Saat Sonra Vazgeçti(6/10)3


Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen 40 yaşındaki Göksel A., 13 katlı apartmanın 11'inci katındaki dairenin penceresine çıkarak intihar edeceğini söyledi. Çeşitli yerlerini bıçakla keserek yaralayan Göksel A.'nın 6 saat süren eylemi, polisin çabasıyla sona erdi.

Muratpaşa İlçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki akrabasının evine misafirliğe gelen 3 çocuk babası Göksel A., ev sahibi Bülent Topbaş'ın rahatsızlanan annesini hastaneye götürmesi üzerine evde yalnız kaldı. Bir süre sonra 11'inci kattaki dairenin mutfak penceresinden sarkan Göksel A., kendisinin 'mehdi' olduğunu söyledi. Aynı zamanda 'komando' olduğunu da belirten Göksel A., mutfaktan aldığı bıçakla bacaklarını ve kalçasını keserek yaraladı. Vücudundaki kesiklere rağmen pencereden sarkan, sürekli bağıran Göksel A.'yı saat 14.30 sıralarında fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Göksel A.'nın atlama ve düşme ihtimaline karşı pencerenin önünde hava yastığı açarak önlem aldı.



 








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