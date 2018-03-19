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İntihar Etmek İsteyen Eşine Seslendi: Gel Gidelim Çocuklar Evde Aç

İNTİHAR ETMEK İSTEYEN EŞİNE SESLENDİ: GEL GİDELİM ÇOCUKLAR EVDE AÇ

Antalya'da 4 çocuk babası adam, eşiyle geçimsizlik yaşadığı için intihara kalkıştı. Eşini ikna etmeye çalışan kadın, "Gel gidelim bak çocuklar evde aç bekliyor" dedi.

Tarih : 19 Mart 2018, 23:20
Puan Ver : İntihar Etmek İsteyen Eşine Seslendi: Gel Gidelim Çocuklar Evde Aç(10/10)6

Antalya'da oturan 4 çocuk babası Cemil A., eşi Meryem A'nın geçimsizlik gerekçesiyle boşanacağını söylemesi üzerine falezlere çıkarak intihara teşebbüs etti. Eşini ikna etmeye çalışan Meryem A., "Gel gidelim bak çocuklar evde bekliyor. Çocuklara yemek bile yediremedim. Çocuklar aç bekliyorlar yazık değil mi?" dedi.

EŞİ BOŞANMAK İSTEYİNCE İNTİHARA KALKIŞTI

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. 4 çocuk babası 31 yaşındaki Cemil A., bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşi Meryem A. ile akşam saatlerinde henüz bilinemeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Meryem A., eşine, "Seninle boşanacağım, yeter artık" dedi. Eşinin boşanma kararını duyan Cemil A, evden çıkıp Yavuz Özcan Parkı'na geldi. Park içerisindeki banklarda bir süre oturan Cemil A., daha sonra 30 metrelik falezlerin kenarına çıkıp intihar edeceğini söyledi.

"ÇOCUKLARA YEMEK BİLE YEDİREMEDİM GEL GİDELİM"

Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, falezler çevresinde güvenlik önlemi alıp Cemil A.'yı intihar kararından vazgeçirmeye çalıştı. İkna çabaları sonuç vermeyince Meryem A.'dan yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen Meryem A. da ikna çabalarına dahil oldu. Eşini ikna etmeye çalışan Meryem A., "Gel gidelim bak çocuklar evde bekliyor. Çocuklara yemek bile yediremedim. Çocuklar aç bekliyorlar yazık değil mi?" dedi.

"BENİ KARARIMDAN DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Cemil A.'nın intihar etme kararında ısrarlı olduğunu söylemesi üzerine Meryem A. "Geçimsizlik yaşıyoruz. Ayrılacağımı söylediğim için intihar edecekmiş gibi yapıp beni kararımdan döndürtmeye çalışıyor" dedi.

POLİS VE KARISININ İKNA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

Polis ve Meryem A.'nın yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından ikna edilen Cemil A., falezlerin kenarından alındı. Cemil A., gazetecilerin görüntü almasını engellemek için yüzünü montuyla kapattı. Cemil ve Meryem A. çifti ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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