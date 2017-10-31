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İntihar Etmek İçin Köprüden Atlayan 12 Yaşındaki Çocuk, Alttan Geçen Aracın Sürücüsünü Öldürdü!

İNTİHAR ETMEK İÇİN KÖPRÜDEN ATLAYAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ALTTAN GEÇEN ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜ ÖLDÜRDÜ!

ABD'de intihar etmek için köprüden atlayan 12 yaşındaki çocuk, köprünün altından geçen arabanın üzerine düştü. Çocuk ağır yaralanırken, aracın sürücüsü genç kadın hayatını kaybetti.

Tarih : 31 Ekim 2017, 22:10
Puan Ver : İntihar Etmek İçin Köprüden Atlayan 12 Yaşındaki Çocuk, Alttan Geçen Aracın Sürücüsünü Öldürdü!(9/10)5

İntihar etmek için atladı ancak kendisini değil üstüne düştüğü aracın sürücüsünü öldürdü.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK KÖPRÜDEN ATLADI

Amerika'nın Virginia eyaletinde 12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, 10 metre yüksekliğindeki köprüden atladı.

ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ, SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Çocuk, o esnada köprünün altından geçen bir arabanın üzerine düştü. Düşmenin şiddetinden dolayı tavanı çöken araçta bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Marisa Harris hayatını kaybetti.

ERKEK ARKADAŞI OLASI BİR KAZAYI ÖNLEDİ

Harris'in yanında bulunan erkek arkadaşı arabanın kontrolünü sağlayıp, olayın daha büyük bir faciaya dönüşmesine engel oldu.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU CİDDİ

Polis, olaydan sonra hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocuğun durumunun ise kritik olduğunu söyledi. Haberler.com

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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