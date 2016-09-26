İNTİHAR EDEN ŞAHSI POLİS KURTARDI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden denize atlayarak intihar etmek isteyen şahsı, deniz polisi kurtardı. İlk müdahalesi deniz polisi teknesinde yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden denize atlayarak intihar etmek isteyen şahsı, deniz polisi kurtardı. İlk müdahalesi deniz polisi teknesinde yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.
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