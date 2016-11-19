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intihar eden liseli mihriban'ın babası okul yönetimini suçladı

İNTİHAR EDEN LİSELİ MİHRİBAN'IN BABASI OKUL YÖNETİMİNİ SUÇLADI

AKSARAY'da okul bahçesinde bankta erkek sınıf arkadaşıyla yan yana oturduğu için, iddiaya göre 'tekrarı halinde okuldan atılacağı' uyarısı alan liseli 17 yaşındaki Mihriban Şimşek'in, babasının kullandığı otomobilden kendini atarak intihar etmesinin yankıları sürüyor.

Tarih : 19 Kasım 2016, 09:08
Puan Ver : İntihar Eden Liseli Mihriban'ın Babası Okul Yönetimini Suçladı(6/10)7


AKSARAY'da okul bahçesinde bankta erkek sınıf arkadaşıyla yan yana oturduğu için, iddiaya göre 'tekrarı halinde okuldan atılacağı' uyarısı alan liseli 17 yaşındaki Mihriban Şimşek'in, babasının kullandığı otomobilden kendini atarak intihar etmesinin yankıları sürüyor. Mihriban'ın babası Hasan Şimşek kızının ölümüyle ilgili okul yönetimini suçlarken, Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.



Ailesi Nevşehir'de oturan ve öğrenim gördüğü Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi ve spor Lisesi'nin pansiyonlu yurdunda kalan Spor Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Mihriban Şimşek, okul bahçesinde erkek sınıf arkadaşı O.E. ile bankta yan yana oturduğu sırada, iddiaya göre arkadaşının saçına düşen yaprağı aldı. Bunu gören bir öğretmen, Şimşek ve O.E.'yi 'uygunsuz harekette bulundukları' iddiasıyla okul müdürü Savaş Ş.'ye götürdü. Okul müdürü de her iki öğrenciye 'böyle bir olayın tekrarı halinde okuldan atılacaklarını' söyledi ve ailelerini okula çağırmalarını istedi.



BABASIYLA OKULA GİDERKEN OtomobilDEN KENDİNİ ATTI



Bu olaydan sonra Mihriban Şimşek, hafta sonu Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'nde oturan ailesinin yanına geldi. Okul yönetimi tarafından aranarak okula çağrılan baba HASAN Şimşek geçen Pazartesi günü kızıyla birlikte okula gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı.  Otomobil hızla ilerlerken, Mihriban iddiaya göre hareket halindeki otomobilin kapısını açarak kendini yola attı. Ağır yaralanan ve Nevşehir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne alınan talihsiz kız dün yaşamını yitirdi. Hastane önünde bekleyen Mihriban'ın ailesi acı haberle yıkılırken, arkadaşları da hastaneye akın etti.



 



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