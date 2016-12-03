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İNTİBAK EMEKLİ MAAŞINI ARTIRACAK


İNTİBAK EMEKLİ MAAŞINI ARTIRACAK
Tarih : 03 Aralık 2016, 12:21
Puan Ver : İntibak Emekli Maaşını Artıracak(6/10)8


Yaklaşık 12 milyon emekli, ocakta zam alacak. Artış için geri sayım başlarken; 2000'den sonra emekli olanlar intibak ile ekstra zam umudu taşıyor. Anayasa Mahkemesi'nden emekliler lehine çıkacak bir karar, milyonlara bu zammın kapısını açacak. Takvim'de yer alan habere göre 2000'den sonra emekli olanların maaşında 355 liraya varan artışlar olacak.



UMUTLAR BİTMEDİ



2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, diğer emekliler için de umut olmuştu. Bu artıştan 2000'den sonra emekli olanların da yararlanması için yargı süreci başlatılmıştı. İntibak için Ankara 3. İş Mahkemesi'nde ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nde davalar görülmüştü. Türkiye Emekliler Derneği, konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşınacağını duyurdu.



 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İntibak  Emekli  Maaşını  Artıracak    haber

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