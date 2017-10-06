INTERPOL'UN KIRMIZI BÜLTENLE ARADIĞI DEAŞ'LI İZMİT'TE YAKALANDI
İzmi'te, aralarında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 1 kişinin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı.
İzmit'te, aralarında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 1 kişinin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
YERLERİ TESPİT EDİLDİ
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ üyelerinin İzmit'te saklandığını belirledi.
INTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonu ile Tacikistan uyruklu S.S. ile Ö.B, Türk vatandaşı Ş.A.ve S.K. gözaltına alındı. Tacikistan uyruklu S.S'nin İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 4 kişi Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi
Kaynak: haberinburada
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