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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı çift Urfa'da yakalandı

INTERPOL'ÜN KIRMIZI BÜLTENLE ARADIĞI DEAŞ'LI ÇİFT URFA'DA YAKALANDI

Aralarında ABD'nin Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle aradığı çiftin de bulunduğu 31 kişi, Akçakale'de yakalandı.

Tarih : 01 Mart 2018, 17:50
Puan Ver : Interpol'ün Kırmızı Bültenle Aradığı Deaş'lı Çift Urfa'da Yakalandı(10/10)6

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen, aralarında ABD'nin Interpol aracılığıyla 'kırmızı bülten' ile aradığı İsmail S. ile Sarah Q. çiftinin de bulunduğu 31 kişi, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalandı.

İNTERPOL TARAFINDAN ARANANLAR LİSTESİNDE

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik güvenlik güçlerince çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği belirlenen 31 şüpheli, Akçakale'de yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde, şüphelilerden evli olan Cezayir ve Almanya vatandaşı Sarah Q. ile Türkiye ve Almanya vatandaşı İsmail S.'nin ABD tarafından Interpol aracılığıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan toplam 31 şüpheli, İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından polise teslim edildi. ABD tarafından aranan İsmail S., tutuklanırken, eşi Sarah Q. ise Interpol'e teslim edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü Yabancı Şubeler Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN ELEMAN TOPLUYORLAR

İsmail S. ile Sarah Q.'nun, Suriye'den Türkiye'ye geçmek için 2 kez dolandırıldığı, DEAŞ'a sosyal medya üzerinden eleman toplarken, 'Esad'a karşı Allah yolunda cihad' ve 'Cennette hurilerle mükafatlandırılacaksınız' gibi söylemlerle kişileri kandırmaya çalıştığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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