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İnternetten Yemek Siparişi Veren Genç, Kuryenin Saldırısına Uğradı! O Anlar Kamerada

İNTERNETTEN YEMEK SİPARİŞİ VEREN GENÇ, KURYENİN SALDIRISINA UĞRADI! O ANLAR KAMERADA

Eskişehir'de internetten yemek siparişi veren üniversiteli genç, kuryenin saldırısına uğradı. Kurye, genci döverken olay yerinde bulunan kuryenin arkadaşı dayak anını cep telefonuna kaydetti.

Tarih : 29 Mart 2018, 18:30
Puan Ver : İnternetten Yemek Siparişi Veren Genç, Kuryenin Saldırısına Uğradı! O Anlar Kamerada(10/10)6

Eskişehir'de internetten yemek siparişi veren bir genç kuryenin saldırısına uğradı. Eve giren kurye genci dövdü, arkadaşları da olayı kaydetti.

SİPARİŞ VEREN GENCİ DÖVÜP VİDEOYA ÇEKTİLER

Eskişehir'de yaşanan akıl almaz olayda, yemek siparişi veren bir genç siparişi getiren kurye tarafından dövüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, daha önce yemek siparişi getiren bir kuryenin davranışlarından rahatsız olan gencin siparişine, 'tek gözlü kurye getirmesin' notunu düştüğü iddia ediliyor.

"BİR DAHAKİNE KAFANA SIKARIM"

Bunun üzerine gencin evine gelen kuryenin, kapıyı açan gence sinirlenerek vurmaya başladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca kuryenin gence vururken, "Oğlum bir dahakine kafana sıkarım" dediği de duyuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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